O ingrediente que você deve colocar na porta de casa para atrair dinheiro nesta lua nova

(Imagem de wirestock no Freepik - Apenas Ilustrativa)

Com a lua nova, que começou no último final de semana, há uma opção importante e eficaz para realizar um ritual que ajuda a deixar as preocupações para trás e atrair dinheiro.

Sem gastar muito dinheiro com produtos caros, incensos ou óleos essenciais, o sal é o elemento aliado que cumpre uma função poderosa.

Como detalhado pelo site, para aumentar sua economia, você deve colocar uma quantidade de sal na porta de sua casa. Essa crença indica que, se você fizer isso durante a lua nova, alcançará sucesso monetário e riqueza.

Para obter um resultado completo, o ideal é aproveitar o ciclo lunar para mudar a sorte. Outro lugar da casa onde o sal atrai felicidade e abundância são os cantos.

Além disso, há uma terceira alternativa para aquelas pessoas que procuram sua cara-metade: salpicar sal debaixo da cama, o que ajudará a alcançar a energia do amor e da harmonia em sua vida.

Por outro lado, as fases do único satélite natural da Terra continuam, e além da lua nova, ocorrerão mudanças importantes devido ao retrógrado de Mercúrio.

Ainda de acordo com as informações, o início da lua cheia será no dia 29 deste mês.

Com informações do site Minuto Neuquen