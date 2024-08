A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A torre

Uma mudança importante acontece e o faz mudar de parecer quando a certos assuntos ou opiniões. É importante ter em mente que a melhor atitude é sempre ponderar e ter equilíbrio ao tomar decisões ou reagir após a vida ser tirada do lugar. Não tema sair da zona de conforto e veja as possibilidades que se abrem.

Touro – Carta O Diabo

Uma situação complexa envolvendo outras pessoas e desejos importantes da sua vida passará por uma resolução. Por mais que não seja o que era esperado, é importante levar em conta que o melhor caminho já está sendo firmado para essa situação. Confie no seu poder de deixar algo ir embora para poder abraçar o que realmente importa.

Gêmeos – Carta A Justiça

Cuidado com a justiça, porque ela pode funcionar para você e para os outros. É importante ficar atento a situações que causam ilusões e triângulos amorosos, pois as emoções podem tomar lugar do discernimento e acabam levando a decisões equivocadas que serão cobradas mais tarde.

Câncer – Carta A Lua

Pare de cair em ilusões e naquilo que não o deixa ver a realidade que está ao redor, pois ela pode abrir muito mais portas do que você imagina. Lembre-se que a coragem de seguir seu caminho e se afastar do que não nutre é o que irá trazer coisas boas para a sua vida.