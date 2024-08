O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – Carta 9 de Copas

A vida ficará mais abundante e própria a conexões importantes na amizade e amores que podem durar. A sorte e saúde também sorriem.

Virgem – Carta 8 de Espadas

Obstáculos importantes e difíceis que devem ser ultrapassados com muita garra. É hora de sair da dependência, sejam elas físicas, psicológicas ou químicas (vícios). Saiba cuidar da mente e comece a tratar a mente com seriedade.

Libra – Carta 9 de Ouros

Evite se isolar e tornar a sua reclusa, pois isso é confundir conforto com comodismo. Muitas vezes aqueles que amam os luxos e as superficialidade terminam sozinhos porque deixam de lado as relações sinceras.

Escorpião – Carta 7 de Paus

As boas chances crescem a seu favor e existe uma vitória em ganhos materiais, esportes, negócios ou debates. É o momento de ser inteligente. Algumas coisas podem atrasar, o que pede paciência.