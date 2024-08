Se deseja desafiar sua capacidade de busca, os testes de percepção são ótimos aliados. No entanto, é necessário prestar atenção nas regras para não se perder no meio do caminho. Os desafios são ótimos para aprender a lidar com a pressão do tempo à medida que suas técnicas de busca são refinadas!

Considerando esse tipo de atividade, selecionamos um desafio especial para você se dedicar. Vamos ver se você está entre os habilidosos.

Objetivo do teste: identificar o número intruso em apenas nove segundos. Veja a seguir:

Olhar refinado: encontre o número diferente na figura em 9 segundos e se mostre habilidoso (Metro World News)

Se você acha que não tem um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para expandir sua visão e treinar sua agilidade com o teste apresentado neste artigo. Realizar mais atividades semelhantes pode auxiliar no aprimoramento de suas habilidades.

Se foi possível concluir a busca pelo número diferente de “3″, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

