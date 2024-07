Se você se identifica com desafios visuais, temos a aplicação ideal a ser agregada em seu repertório de atividades de percepção. No entanto, o tempo limite será seu maior desafio! Será que está pronto para lidar com o teste presente no artigo?

Além de calibrar suas técnicas e melhorar suas habilidades, é possível se deparar com uma dinâmica bem divertida! Sendo assim, preparamos um desafio especial a você neste artigo:

Apenas pessoas velozes podem concluir a atividade no tempo limite. Para solucionar o teste no prazo, você deve ser rápido. Está preparado para este desafio? Então procure a dezena de números diferentes de “96″ em sete segundos!

É capaz de apontar a numeração que foge de ‘96’ em apenas 8 segundos? (Metro World News)

Aproveite esta chance para melhorar sua percepção e testar suas habilidades com o desafio proposto neste artigo. Fazer mais atividades semelhantes pode ajudá-lo a melhorar seu domínio das habilidades.

Desafios perceptivos não foram feitos para serem fáceis. Então se você conta com um raciocínio ágil, está de parabéns!

Não conseguiu identificar os números fora do padrão? Confira a resposta:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

