Dia dos Pais: 6 indicações gastronômicas para celebrar a data em São Paulo

No dia 11 de agosto, domingo, é celebrado o Dia dos Pais. E como forma de agradecer pelo apoio, e também para mostrar o orgulho sentido por eles que foram na infância os primeiros super-heróis, levá-los para curtir a data em lugares com uma variedade gastronômica é a certeza de acertar no presente. Em São Paulo há uma seleção diversificada, dos petiscos de boteco até visitar uma sorveteria, confira:

Coração Acelerado

Buteco Seu Rufino

Rede tradicional do Rio de Janeiro, o Buteco Seu Rufino oferece aos clientes uma experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira, presente em São Paulo, no bairro de Moema. Para iniciar a comemoração com o pai, a indicação é Coração Acelerado, uma porção generosa de coração acebolado, com uma farofa de torresmo, pelo valor de R$ 49,90.

Serviço: Alameda dos Maracatins, 1379 - Moema, de segunda a domingo, das 12h às 23h. | Instagram: @butecoseurufino

Arroz de Cupim

Arroz de cupim no Espetto Carioca

No Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos de churrasco, se a comemoração for em família, a indicação é um prato para compartilhar, o Arroz de Cupim é preparado com a união de cupim, arroz branco, molho madeira, molho de tomate, cebola, alho, tomate, muçarela e azeite, pelo valor de R$ 219,95 serve até cinco pessoas.

Serviço: Jardins, na Rua Bela Cintra, 1579, aberto às segundas e terças das 11h30 às 23h, quartas das 11h30 à meia-noite, quintas, sextas e sábados das 11h30 à 1h, e no domingo das 11h30 às 22h; Panamby, na Rua Itatupa, 1 Quadra 91 Lote 25, aberto de terça a sábado das 11h30 às 23h30 e domingo de meio-dia às 21h; Chácara Santo Antônio, Rua Américo Brasiliense, 1795, de segunda a sábado, das 11h à meia-noite. | Instagram: @espettocarioca

Smoke House

Johnny Rockets

Se a ideia é uma refeição deliciosa e divertida em família, aposte no Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 50. Conhecido pelos melhores burgers, porções e shakes premiados internacionalmente, o restaurante investe nas melhores experiências para qualquer faixa etária. Entre os destaques, está o carro-chefe da casa, o Smoke House, com fatias de bacon, onion rings, queijo cheddar e molho especial Barbecue Ranch. Também é possível degustar asinhas de frango fritas e costela suína assada, acompanhadas das inigualáveis american fries.

Serviço: Shopping Cidade São Paulo: Av. Paulista, 1.230 - Consolação, São Paulo | | Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465 - Vila Pirituba, São Paulo | Vila Madalena: Rua Purpurina, 550 - Vila Madalena, São Paulo | Shopping Vila Olímpia: R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo | Campo Limpo: Estrada do Campo Limpo, 459 - Vila Prel, São Paulo | Shopping Metrô Itaquera: Av. José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera, São Paulo | Shopping Metrô Tucuruvi: Av. Doutor Antônio Maria Laet, 565, Tucuruvi. Instagram: @johnnyrocketsbrasil

Lançamentos: Gelatos para o Dia dos Pais

Gelatos Cuor di Crema

Gelatos Cuor di Crema

Após esta comilança toda, que tal um gelato da Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano? Em homenagem aos pais, este mês a rede trabalha com dois sabores especiais: Coco com Abacaxi e Nozes Pecan. O primeiro é a combinação perfeita entre a suavidade do coco e a refrescância cítrica do abacaxi; já o segundo contém puramente o fruto natural da América do Norte, que possui casca dura e não comestível, mas uma preciosa semente em seu interior, da qual é feito o gelato. A rede conta, ainda, com mais de 90 sabores, entre eles clássicos como Fragola e Cioccolato Belga.

Serviço: Av. Lavandisca, 717, Moema | Shopping Vila Olímpia: R. Olimpíadas, 360 | Shopping Jd. Pamplona: R. Pamplona, 1704 | Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jd. Iris | Open Mall Nações Unidas: Av. das Nações Unidas, 17007, Várzea de Baixo. Instagram: @cuordicrema

Cesta de café da manhã

Boulangerie Carioca

Quem precisa de flexibilidade na agenda do pai para comemorar a data, pode contar com a Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês. Do café da manhã ao jantar, a marca oferece pães de fermentação artesanal, doces, salgados e cafés especiais, além do Menu do Chef, com pratos escolhidos a dedo e vinho para acompanhar. Já se a comemoração for em casa mesmo, que tal uma cesta de café com tudo preparado para surpreender o paizão ao acordar? No valor de R$ 299,00, o kit inclui croissants, biscoitos, tortas doces, waffles, chás, suco de laranja e o café Três Corações Cerrado Mineiro. Em todas as unidades até 11 de agosto, a cesta está disponível para retirada ou entrega via aplicativos de delivery.

Serviço: Shopping Vila Olímpia - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia | Tietê Plaza Shopping - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jd. Iris | Guarulhos - Av. Bartolomeu de Carlos, 230, Jd. Flor da Montanha. Instagram: @boulangeriecarioca

Pizza castelões

Castelões Cantina e Pizzaria

Para celebrar a data ao lado do paizão e familiares ao redor de uma mesa, a Castelões Cantina e Pizzaria é o local ideal para esse ponto de encontro. Com quase 100 anos de tradição, a pizzaria que tem em seu DNA a sucessão de pai para filho e está na terceira geração da família Donato, atualmente liderada pelo chef e proprietário Fábio Donato. A casa oferece os sabores mais tradicionais da cozinha italiana, e as pizzas são preparadas com uma massa de longa fermentação e farinha especial, são mais de 18 sabores, além de sobremesas italianas. A pizza Castelões é uma das mais vendidas da casa, coberta de mussarela selecionada, molho de tomate fresco, preparado artesanalmente, e calabresa de fabricação própria, que adiciona um toque picante à pizza. A iguaria já ganhou até homenagens de outras pizzarias e está disponível a partir de R$ 136,00.

Serviço: R. Jairo Gois, 126, Brás, de terça a domingo, das 18h às 23h30. | Instagram: @cantina_casteloes

