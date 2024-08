5 signos terão uma sorte inesperada e superarão com sucesso o Mercúrio retrógrado

Para a astrologia, Mercúrio retrógrado é um dos períodos em que a introspecção, a reflexão, a paciência e a tolerância são postas à prova, mas também existem aquelas boas vibrações que fazem com que caminhos fechados se abram e que o progresso esteja sempre presente.

A retrogradação do planeta começa em 4 de agosto e terminará em 28. Alguns signos como Virgem, Leão, Escorpião, Capricórnio e Aquário serão afetados, mas sua atitude positiva e coragem os ajudarão a superar qualquer desafio.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Mesmo que Mercúrio retrógrado entre em seu signo em 15 de outubro, será um período em que você experimentará muita atividade e grandes avanços em seus projetos, o que fará você brilhar no âmbito profissional. O fluxo de trabalho será tão intenso que você não terá tempo para pensar em outras coisas, o que irá ajudá-lo a superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Priorize seu tempo e energia. Aprenda a dizer não quando necessário.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Será quem receberá as primeiras energias de Mercúrio retrógrado e, apesar de estar muito afetado, com o passar dos dias você vibrará muito alto e encontrará os caminhos abertos para avançar no plano profissional com muito sucesso. Trata-se de pensar muito bem em cada passo que vai dar e ter certeza de que está fazendo o correto, e na hora de tomar decisões, que sejam firmes para que tudo avance e progrida. É o melhor momento para deixar para trás emoções negativas e focar em curar antigas feridas.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Serão três semanas de renovação e mudanças que garantirão o equilíbrio econômico e assegurarão um futuro sólido para o crescimento do seu empreendimento. Não permita que os outros conheçam suas ideias e, se houver conflitos devido a algum contratempo, deixe isso de lado, não se envolva e encare o que acontecer como uma oportunidade de aprendizado, com as melhores energias positivas. Você terá dias favoráveis para alcançar metas que estavam fora do seu alcance.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Mercúrio retrógrado chega, mas sua influência será muito positiva, pois serão dias para se organizar e receber boas notícias no âmbito profissional, que te encaminharão para um projeto com boas perspectivas. Você terá momentos de aprendizado e crescimento pessoal. Além de ser um período para refletir e analisar o que é o seu relacionamento amoroso e as diferenças que devem resolver. Se fizer isso com delicadeza, muitas coisas poderão ser resolvidas.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Serão dias agitados, mas para o bem, pois conseguirá superar alguns desafios que o impediam de avançar. O equilíbrio financeiro chegará até você para garantir o seu futuro e o da sua família. Além disso, terá a oportunidade de fazer uma mudança importante no âmbito profissional que permitirá o seu crescimento. Aproveite este momento para soltar o que já não serve e começar de novo com alguns processos emocionais que não havia concluído. Liberte-se de padrões antigos e explore novas possibilidades para ter os caminhos abertos no futuro.