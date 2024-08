Shakira tem o conselho mais útil para parecer elegante usando um vestido de lantejoulas sem parecer fora de moda

É redundante dizer que Shakira é uma referência de moda onde quer que vá, inclusive em compromissos onde ela já exibiu um vestido de lantejoulas, que é uma peça difícil de estilizar para qualquer mulher ao redor do mundo.

Em primeiro lugar, porque é especialmente destinado para esses eventos noturnos onde queremos ser o centro das atenções e nunca durante o dia. Em segundo lugar, porque pode complicar alguns tipos de corpos e se não adicionarmos os acessórios ou complementos perfeitos, teremos um visual saturado que não favorece em nada.

Como usar um vestido de lantejoulas de acordo com Shakira?

Bem, embora essa textura tenha sido relegada nos últimos anos por outro tipo de tecidos brilhantes, não está completamente esquecida e poderíamos dizer que é um clássico que sempre retorna.

No caso de Shakira, ela ocasionalmente usou um vestido de lantejoulas para suas aparições mais importantes, incluindo apresentações ao vivo, concertos e, é claro, tapetes vermelhos.

“Se você se sente audaz, considere usar uma peça brilhante para eventos menos formais. Imagine um jantar casual com amigos; um top com detalhes brilhantes pode ser um toque inesperado que te faça destacar sem perder o estilo,” apontam do Glamour.

O importante não é competir com o vestido de lantejoulas, mas complementá-lo com acessórios delicados que estejam em sintonia. Maquiagens neutras e outras peças minimalistas devem fazer parte do visual para cumprir o ditado de que menos é mais. Ou seja, isso também se estende a sapatos, bolsas, brincos e outros acessórios.

Outro ponto muito importante que recomendam é manter-se na gama dos monocromáticos, tentando que todos os elementos que incorpore, e até mesmo a sua maquiagem, estejam em sintonia com o tom do seu vestido de lantejoulas para não exagerar.

O resto é feito pela confiança e convicção. “Ao incorporar lantejoulas, não só mantém a sua atemporalidade, mas também adiciona um toque vibrante de festividade e brilho que captura todos os olhares, demonstrando que a elegância clássica e o toque moderno podem coexistir harmoniosamente”, diz a fonte.