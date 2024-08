Perfumes masculinos versáteis e baratos para você utilizar como assinatura

Um perfume versátil é indispensável no acervo de qualquer homem. Além de ser perfeito para dias de indecisão, esse tipo de fragrância pode ser ideal para o uso diário, combinando com diversas ocasiões e hora do dia.

Contudo, se engana quem acha que esse tipo de aroma são parecidos, já que existem perfumes versáteis que se destacam um dos outros. Além disso, alguns deles podem apresentar um bom custo-benefício, como os que foram indicados no canal do Youtube Homem Cheiroso. Confira quais são eles a seguir.

Mogno Salt Breeze - Mahogany

As notas de topo são: Gálbano, Limão Siciliano, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Madeira Guaiac, Notas marinhas, Jasmim, Sálvia Esclaréia e Cedro. As notas de fundo são: Âmbar e Almíscar.

Hannishe - Azza Parfums/Inspirado em Hacivat Nishane

Notas de topo: Abacaxi, Bergamota e Toranja. Notas de corpo: Cedro, Jasmim, Patchouli e notas de fundo: Madeira Seca e Musgo de Carvalho.

Guill - Pocket Parfum/Inspirado em Acqua di Gió

Notas de Topo: Laranja, Limão tahiti, Tangerina, Jasmin, Bergamota, Limão verdadeiro ou siciliano, Kaki Dan e Néroli. Notas de Coração:Cyclamen, Noz-moscada, Resedá, Coentro, Violeta, Frésia, Notas oceânicas, Pêssego, Jacinto, Rosa, Jasmin, Alecrim e Calone e notas de Fundo:Âmbar, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho, Cedro e Almíscar branco.

Running Sport - Parfum Brasil

Notas de Topo: Aldeídos, Notas Oceânicas, Laranja e Tangerina. Notas de Coração: Pimenta, Néroli e Cedro e notas de Fundo: Fava Tonka, Âmbar, Baunilha, Vetiver, Almíscar Branco e Resina de Elemi.

K Max - Natura

As notas de topo são Hortelã, Pimenta Preta, Notas Aquosas, Cítricos, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são Olíbano, Couro, Lavanda, Junípero ou zimbro, Violeta e Cardamomo e as notas de fundo são: Vetiver, Xtreme Ambarino, Cedro, Patchouli, Almíscar, Breu-Branco, Cashmeran e Sândalo.

Colour Me Blue - Milton Lloyd

As notas de topo são: Cítricos e Notas Verdes. As notas de coração são: Hortelã, Lavanda, Notas Especiadas e Notas Florais. As notas de fundo são: Vetiver, Notas Amadeiradas e Almíscar.