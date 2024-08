Como cuidar do seu mega hair durante as férias e mantê-lo perfeito por mais tempo

Com a temporada de férias se aproximando, muitas mulheres planejam escapar para longe de casa, mas isso não significa deixar de lado os cuidados essenciais com o mega hair.

Tati Cordeiro, especialista em alongamento capilar, destaca a importância de manter o cabelo impecável mesmo durante as viagens. ”O alongamento é uma opção ainda mais atrativa e prática para quem quer viajar e ostentar um cabelão nas fotos, e a boa notícia é que existem técnicas modernas que deixam o dia a dia da mulher ainda mais simples, mas mesmo assim é preciso ter alguns cuidados importantes”, explica a profissional. Atuante há 20 anos nesse mercado, Tati Cordeiro usa sua própria técnica, chamada MegaHairInvisível.

Tati Cordeiro ensina a cuidar do Mega Hair - Foto: Reprodução

Segundo ela, trata-se de um procedimento aprovado por dermatologistas, fino e invisível, que proporciona um resultado mais natural e leve, e que não entrega onde começam os fios implantados. Cuidar das madeixas alongadas em viagens de férias não é um bicho de sete cabeças, porém é recomendado prestar atenção em alguns hábitos que mudam nessa época do ano.

“Sabemos que o roteiro de viagem é cansativo, passamos quase o dia todo fora do hotel, mas é crucial manter a frequência adequada de lavagem”, diz. ”Toucas e boinas podem ser usadas, desde que os cabelos estejam totalmente secos e nunca se deve dormir com ele molhado. O abafamento pode ocasionar fungos e caspa, além de enfraquecer os fios”, diz.

”Cuidado com a pressa. Recomendo tomar cuidado ao secar os fios com o secador na temperatura muito quente próximo à raiz dos fios e da base do mega, porque isso prejudicaria qualquer couro cabeludo”, alerta a profissional. Na técnica do MegaHairInvisível, Tati explica que é necessário fazer a manutenção entre 45 a 60 dias. Tati Cordeiro é proprietária de quatro salões MegaHairInvisível em São Paulo, sendo uma unidade em Moema (matriz), outra em Santana, Alphaville, Tatuapé, e outra unidade no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

