Chega o temido Mercúrio retrógrado: quando será e quais signos serão afetados

Áries: Você viverá momentos de confusão que deve analisar para não cometer erros. Tenha cuidado ao se expressar para evitar mal-entendidos.

Touro: É hora de resolver alguns conflitos de trabalho para que possa trabalhar em paz. Reflita sobre sua produtividade e sobre os benefícios a curto prazo.

Gêmeos: É hora de dialogar e evitar a autocrítica excessiva. Também é hora de embarcar em projetos que você vem planejando há algum tempo.

Câncer: Deixe o passado para trás e dedique-se a planejar seu futuro para que possa avançar com tudo nos meses restantes do ano. Tenha cuidado com a família e o lar e aproveite este momento para fortalecer os laços.

Leão: Cuide da comunicação, pois pode te causar problemas. Ouça sua mente e, se ela pedir para parar, faça isso. O esgotamento pode afetar você.

Virgem: É hora de focar nos erros que você comete para corrigi-los e assim poder recuperar a sua ordem.

Libra: A indecisão pode levá-lo a tomar decisões das quais possa se arrepender. Tenha cuidado com suas palavras e evite conflitos e mal-entendidos.

Escorpião: Conecte-se com sua intuição. Evite gastos desnecessários e mantenha uma economia estável.

Sagitário: A família e os colegas de trabalho terão importância nas próximas semanas, mas evite discussões e tenha paciência com tudo.

Capricórnio: Você deve revisar quais objetivos já alcançou e quais são suas prioridades para enfrentar os meses que restam do ano. Reduza o temperamento para evitar mal-entendidos.

Aquário: Você vai gerar rejeição em algumas pessoas ao seu redor, mas é temporário. Pense muito bem nas decisões que vai tomar e reflita para que não seja algo impulsivo.

Peixes: É hora de descansar e recarregar as energias. Cuidado para não idealizar as pessoas ou situações e mantenha os pés no chão.

