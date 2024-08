Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em agosto de 2024

Para agosto de 2024, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário – Carta do Exu Gira Mundo

Momento em que o desejo de mudança e evolução está muito forte. É preciso cuidar da sua vida e das novas portas que pode abrir ao invés de se envolver em situações de terceiros. Tome você as rédeas da sua vida e desconstrua os traumas que ainda podem trazer problemas.

Capricórnio – Carta da Pomba Gira 7 Gargalhadas

Não se desespere ou fique com raiva, pois a reconciliação e solução de problemas chegará em sua vida. É o momento de cultivar a paciência e pensar bem em suas atitudes para não se precipitar em nada e se arrepender depois. Lembre-se sempre do livre arbítrio e use isso da maneira correta. Abra os olhos para novas oportunidades e não deixe a ansiedade cegá-lo.

Aquário – Carta do Exu Meia Noite

Momento em que a justiça e os bons resultados podem chegar na vida, por isso é importante se concentrar nas atitudes e ser ético. Se afaste de tudo o que é desleal e pode causar turbulências na própria vida ou na de ouras pessoas. A riqueza adquirida por meio da mentira pode ser perigosa.

ANÚNCIO

Peixes – Carta da Pomba Gira Maria Padilha

A vida ganha agora uma energia poderosa de atração. É hora de priorizar a verdade e a lealdade em sua vida para ter o melhor reconhecimento. O carisma, dignidade e amabilidade podem conquistar muita coisa em sua vida. Evite apenas se envolver em situações traiçoeiras e arriscadas, seja por amor ou dinheiro.