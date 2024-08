5 cortes de cabelo médio em camadas para renovar seu visual, adaptáveis a diversas texturas

Os cortes de cabelo midi em camadas são apresentados como uma opção versátil e elegante, perfeitos para se adaptar a várias texturas de cabelo e tipos de rosto. A seguir, exploramos cinco estilos que estão em alta este ano.

Cortes de cabelo midi em camadas

Bob em camadas

O bob em camadas combina a sofisticação de um bob clássico com a modernidade que as camadas proporcionam. Este corte é ideal para quem procura um visual fresco e dinâmico. Funciona bem em cabelos lisos e ondulados, pois as camadas adicionam movimento e volume.

Midi shaggy

Este estilo consiste em camadas irregulares que proporcionam textura e volume, ideal para cabelos cacheados ou ondulados. Por ser um corte mais desestruturado, favorece rostos quadrados, pois suaviza os ângulos e destaca o olhar.

Camadas longas

Se preferir manter o comprimento do seu cabelo, mas deseja uma mudança sutil, as camadas longas em um corte médio são a opção perfeita. Este estilo permite manter a elegância sem sacrificar o comprimento. Além disso, é versátil para todos os tipos de texturas, desde liso até levemente ondulado. As camadas longas em cabelos lisos são ideais para rostos redondos, pois alongam visualmente o rosto.

Midi com franja

O corte midi com franja adiciona um elemento único ao seu visual e é perfeito para aqueles que desejam uma mudança mais drástica. Este estilo combina camadas com uma franja reta ou desfiada, adaptando-se a diferentes tipos de cabelo. É especialmente favorável para rostos alongados, já que a franja pode ajudar a equilibrar as proporções do rosto.

Camadas quadradas

Por último, o corte em camadas quadradas é uma opção moderna que traz um toque sofisticado e elegante. Este corte é caracterizado por ser mais curto na parte de trás e mais longo na frente, com camadas que proporcionam movimento. Funciona bem com cabelos lisos e grossos, e é ideal para aqueles com rostos em forma de diamante, pois destaca as maçãs do rosto.