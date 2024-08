Quais decotes você não deve usar depois dos 40, de acordo com Carolina Herrera

Carolina Herrera é uma das estilistas mais famosas e também é uma referência de moda, classe e estilo, por isso todas as mulheres seguem seus conselhos.

A famosa tem regras muito específicas sobre como uma mulher deve se vestir para parecer elegante, e uma delas tem a ver com decotes.

E é que a designer aconselha que depois dos 40 anos, existem peças ou acessórios que não devem ser usados, como alguns tipos de decotes que diminuem a elegância.

Para ela, mostrar um pouco de pele está bem e é sexy, mas mostrar demais é imperdoável, pois para ela "uma mulher deve ter um pequeno mistério", então dizemos quais são os decotes que você não deve usar.

Quais decotes não deve usar depois dos 40, de acordo com Carolina Herrera

Decote em V

Os decotes em V não são permitidos após os 40 anos, segundo Carolina Herrera, pois são muito ousados e mostram demais.

Estes decotes costumam mostrar parte do busto, embora existam alguns que são mais pronunciados do que outros, mas se você quer parecer com classe e elegância, é melhor evitá-los nesta idade.

Decote em coração

Outro decote que a designer acredita não dever ser usado depois dos 40 anos é o decote em forma de coração, caracterizado por ter a parte do peito formada por arcos.

Este decote pode ter mangas ou não, mas de qualquer forma mostra muita pele, mais do que o permitido, beirando o vulgar e atrevido para esta idade, por isso é melhor não usá-los.

Decote sem alças

O decote tomara que caia é aquele reto, que é segurado apenas acima do peito e não tem alças nem mangas, e é outro que não deve ser usado após essa idade.

É um decote muito famoso, frequentemente usado em vestidos de noiva e de festa, mas é melhor evitá-lo aos 40 anos, pois pode tirar a elegância.

Decote halter

O decote halter é um dos favoritos de muitas mulheres, pois estiliza, mas é amarrado na parte de trás do pescoço, deixando os ombros e as costas à mostra.

Por isso, é melhor evitar usar esse tipo de decote depois dos 40 anos, para não mostrar muita pele e diminuir a elegância do seu visual.

Se tiver 40 anos, é melhor optar por decotes retos, quadrados, assimétricos, bardot ou redondos, e você parecerá muito elegante e com classe onde quer que vá.