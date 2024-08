Os tons de sombra para mulheres de 50 anos ficarem mais elegantes, segundo Carolina Herrera

As sombras nestes tons são elegantes e rejuvenescedoras

Carolina Herrera é uma das estilistas mais famosas e bem-sucedidas, tornando-se uma referência de moda com sua grande classe e elegância.

Todas as mulheres que querem parecer elegantes e luxuosas seguem os conselhos que a famosa dá, desde os cortes de cabelo até os looks e a maquiagem.

A famosa indicou quais são as sombras que estão em alta em 2024 e que as mulheres de 50 anos deveriam usar para parecerem luxuosas, e nós dizemos quais são.

Sombras em tom rosa pastel

As sombras em tons de rosa pastel são algumas das mais delicadas e elegantes que pode usar aos 50 anos e vão te dar uma maquiagem sofisticada e rejuvenescedora.

Este tom também suaviza os traços faciais, realça o olhar e é um dos mais sofisticados para mulheres dessa idade.

Sombras em tom marrom

As sombras em tons de marrom são lindas e elegantes, e não devem faltar no seu visual se você tiver 50 anos.

Combina com qualquer roupa, neutraliza outros tons, ilumina os olhos e lhe dá um brilho rejuvenescedor.

A designer aconselha a acentuar o ângulo interno do olho para ampliar o olhar e impressionar onde quer que vá.

Sombras em tom terracota

Se quiser um olhar quente e tropical aos 50 anos, Carolina Herrera aconselha usar sombras em tons terracota, que são sexy e ousadas, e vão tirar anos da sua aparência.

Com esse tom, você pode conseguir maquiagens muito sensuais para a noite e para o dia e elas vão combinar com qualquer visual que você escolher, a chave é saber combinar e aproveitar ao máximo o seu olhar com essa cor.

Sombras em tom coral

Para um visual jovem, chamativo e chique, você pode usar sombras em tom de coral que ficam muito bem aos 50 anos e realçam o olhar.

Este tom é muito elegante e sofisticado e é mais do que aprovado pela famosa designer, fazendo você parecer refinada e luxuosa, se destacando em qualquer ocasião e para onde quer que você vá.

Portanto, se quiser destacar os seus 50 este 2024 com a sua make, inclua alguns destes tons de sombras nela e verá como o seu olhar até parecerá mais elegante e moderno.