Além do phubbing existe um novo problema que os casais estão enfrentando

Os relacionamentos de casal têm enfrentado diferentes desafios e problemas nos últimos tempos, um deles é o phubbing, e agora outro transtorno chegou para afetá-los.

E trata da nomofobia, um distúrbio que está revelando o pior de cada pessoa no relacionamento, sem perceber o dano que estão causando ao parceiro.

Por isso, dizemos a você o que é a nomofobia, para que a identifique e não deixe que afete você nem seu parceiro.

Este é o novo problema que os casais estão enfrentando e está a acabar com relacionamentos

A nomofobia é o medo de ficar sem o seu celular e vem do anglicismo nomophobia, ou seja, no mobile pone phobia, e é um problema que afeta muitos casais.

Se o phubbing, que é ignorar a pessoa por estar olhando o celular, já era um problema sério no relacionamento, agora isso chegou para piorar as coisas.

Infelizmente, estamos cada vez mais viciados em nossos celulares, e se pedir para o seu parceiro lhe dedicar tempo sem olhar para o celular, ele pode ter medo de ficar sem ele, o que pode te incomodar, ou vice-versa.

Atualmente, é necessário ter um tempo com o parceiro sem o celular, sair sem ele, ir ao cinema e deixar o celular em casa. No entanto, se uma pessoa na relação sofre de nomofobia, será impossível fazer isso e as discussões começarão.

Muitas vezes acredita-se que é porque não somos importantes para o nosso parceiro e até mesmo que ele está falando com outra pessoa pelo celular, mas não é assim, é apenas que ele tem esse transtorno que, embora seja difícil de acreditar, é real e não é fácil para ele ou para ela largar o celular.

O que fazer se você ou seu parceiro sofrem de nomofobia para não arruinar o relacionamento

Se o seu parceiro ou você sofre de nomofobia e não quer arruinar o relacionamento, é importante se ajudarem e se apoiarem, evitando brigas, pois não é algo intencional.

Além disso, podem chegar a alguns acordos para não atrapalhar o relacionamento e, se isso se tornar impossível, então busquem terapia para ajudá-los com esse problema.

A chave está em reconhecê-lo e lutar para resolvê-lo, para que o relacionamento não acabe, pois se nada for feito, em algum momento o relacionamento não poderá continuar e esse é o erro em que muitos caem.

Agora, se o seu parceiro não estiver se esforçando e não estiver fazendo um esforço, então é melhor terminar o relacionamento e seguir em frente com a sua vida.