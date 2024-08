“A importância é ela”: é assim que o marido de Simone Biles a apoia, mas ele recebe críticas por esse motivo

Simone Biles está brilhando e triunfando nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 após conquistar sua oitava medalha olímpica.

ANÚNCIO

Assim, aos 27 anos, tornou-se a ginasta americana mais condecorada, após três anos de se retirar da final de ginástica por equipes.

A famosa atleta teve um desempenho brilhante como sempre e, mesmo tropeçando, não se deixou vencer e continuou com sua apresentação espetacular.

"A jovem disse após sua vitória: 'Eu sabia que se eu mantivesse a postura em todos os passes, tudo daria certo. Então, assim que saí dos limites, pensei: 'Bem, há uma linha... Acho que... não é tão ruim'."

Diante disso, milhares têm apoiado e expressado seu orgulho, e um deles foi seu marido, Jonathan Owens, que é jogador da NFL.

O marido de Simone Biles a apoia muito

Jonathan Owens tem estado ao lado de Simone Biles apoiando-a nestas Olimpíadas, e até pediu uma permissão especial para se ausentar do acampamento de treinamento e ir com sua esposa para as Olimpíadas.

O jogador, com quem Biles se casou em 22 de abril de 2023, tem estado ao seu lado em todos os momentos e dedicou mensagens de amor a ela nas redes sociais, mas ainda assim tem sido criticado por uma razão.

ANÚNCIO

Muitos consideram que não a está apoiando o suficiente, pois suas mensagens não são tão amorosas como deveriam, e dizem que ela só quer chamar a atenção.

A mensagem que ele dedicou nas redes sociais após a vitória, mas ainda assim, gerou rejeição por um detalhe.

O atleta posou ao lado dela, mas colocou a medalha e isso indignou muitas pessoas nas redes. “Ok sim, mas quem trabalhou foi ela e por que ele está usando a medalha como se fosse um colar para se exibir”, “Sempre a mesma coisa com ele tentando se destacar sem perceber que o mundo o conhece por ela. Ela é a importante”, “ele quer se aproveitar do sucesso e da fama dela”, e “que triste que ele tenha que se aproveitar de sua esposa para se destacar”, foram alguns dos comentários.

No entanto, muitos afirmaram que ele é um marido amoroso e presente que a apoia, e até mesmo um vídeo em que ele está usando uma camiseta com seu nome e anotando suas estatísticas viralizou nas redes sociais, sendo chamado de “marido solidário”, mostrando que são uma equipe e sempre tenta ajudá-la.