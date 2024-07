Numerologia 2024: previsões para o segundo semestre deste ano

De acordo com a numerologia, agosto será um mês em que teremos que discernir como continuar avançando em nossos projetos individuais com base nas situações globais.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Clarín, o próximo mês se destaca porque a frequência 8 (do ano e do mês) se repete.

A soma do ano (8) mais a soma do mês (8) nos dá um eixo 16/7. No entanto, 16 não é uma frequência fácil.

Os especialistas afirmam que será um mês em que poderão cair os véus que escondem as verdades e poderão se manifestar situações que não havíamos registrado até agora, mas que estavam lá.

Já o mês de setembro revelará o que está velado, podendo ser o mês mais complexo do ano. O mundo poderá viver uma situação complexa, já que o duplo 8 se manifesta através da soma do ano mais a soma do mês, que dá 17/8.

Assim como a calmaria após a tempestade, outubro se construirá sob a vibração de 9 e a proposta muda.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

ANÚNCIO

Como informado, este mês propõe começar a limpeza, deixar para trás tudo o que o 8º reestruturou. O que for útil em nossas estruturas terá de ser valorizado, e o que não for útil e tiver peso desnecessário terá de ser abandonado.

Para quem acompanha astrologia, não é por acaso que é em outubro que embarcamos neste enorme processo de reformulações, novas regras e mudanças radicais de sistemas. A entrada definitiva de Plutão em Aquário, que não ocorre há 248 anos, propõe um processo de morte e transformação coletiva.

No final do ano, entre novembro e dezembro, seremos convidados a pensar em semear o novo.

Ainda de acordo com as informações, vamos nos questionar: o que podemos criar e como podemos moldar a vanguarda que a nossa existência exige? O novo mundo está começando a aparecer, e o velho está desmoronando.

Texto com informações do site Clarín