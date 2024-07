Veja onde saborear a sobremesa mais hypada de 2024

O JAH, conhecida rede de açaí, sorvetes e picolés, está encantando seus consumidores com uma edição limitada do sorvete de pistache. Lançado em junho sob a campanha “O seu novo amor chegou”, esse sabor especial estará disponível nas unidades da rede até setembro.

O sorvete vendido por quilo está disponível nas tradicionais máquinas soft da rede, oferecendo aos consumidores total liberdade para personalizar sua experiência com o novo sorvete. Eles podem escolher a quantidade desejada e complementar com toppings e sabores disponíveis nas unidades do JAH.

Para atender aos padrões de qualidade do JAH, o novo produto é feito com pistache de alta qualidade, sem casca e sem sal no desenvolvimento, garantindo sabor e textura cremosa, além de ser rico em nutrientes e antioxidantes.

“Usamos os melhores grãos do pistache no desenvolvimento do nosso sorvete para garantir o padrão de qualidade que é uma das principais características do JAH”, contou o Co-fundador e Diretor do JAH Franchising, Rafael Corte.

Serviço

JAH Loja Cem

Endereço: R. Teodoro Sampaio, 912 - Pinheiros, São Paulo

Horário de funcionamento: Seg a Dom, das 10h30 às 21h30

Encontre a unidade em São Paulo mais perto de você

Sobre o JAH

Com mais de 160 unidades, o JAH - rede de franquia de açaí, sorvetes e picolés artesanais, feitos sem conservantes e gordura vegetal, foi recentemente chancelado com Selo de Excelência em Franchising 2022, da Associação Brasileira de Franquias (ABF), principal honraria do mercado de franquias brasileiro. Inaugurada no ano de 2008 em Minas Gerais, o sucesso do seu formato exclusivo de autoatendimento levou à expansão para todo o Brasil.

A primeira unidade franqueada foi inaugurada em 2016, na cidade de Belo Horizonte, com rápida expansão para outras cidades mineiras. Nos anos seguintes a franquia ultrapassou as fronteiras do estado de Minas Gerais com unidades em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Em 2019, foi inaugurada a segunda unidade fabril, em Sorocaba, São Paulo, para melhor atender os seus franqueados.

Mais informações à imprensa:

