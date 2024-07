Quais são os tipos de orgasmos femininos e como alcançá-los?

Se está lendo este artigo, provavelmente é porque tem ouvido as suas amigas contarem as suas surpreendentes e apaixonadas histórias sobre orgasmos e outros prazeres íntimos. Se ainda não está certa se experimentou um, se gostaria de vivenciá-lo ou se quer conhecer os diversos tipos de orgasmos femininos, recomendamos que leias atentamente este artigo. Vai te surpreender ao descobrir que existem orgasmos que são experimentados mesmo enquanto estamos fazendo exercício.

O que é um orgasmo?

Um orgasmo é o ponto máximo de prazer, comumente durante uma relação íntima. É como uma bomba explosiva de intensidade onde culmina a excitação, e é por essa razão que todas desejamos experimentá-lo pelo menos uma vez em nossa vida.

Durante um orgasmo, nosso corpo experimenta uma série de contrações rítmicas e prazerosas em que liberamos tensões acumuladas e, em seguida, nos sentimos mais relaxadas e satisfeitas. Esta é a base da teoria de que os clímax são antidepressivos naturais, aliviam a dor e melhoram a qualidade do sono.

6 tipos de orgasmos nas mulheres

Sabia que existem diferentes tipos de orgasmos femininos? Então, não se frustre tentando alcançá-lo de apenas uma maneira, porque quando se trata de prazer, nossa anatomia feminina nos oferece infinitas possibilidades. Os orgasmos dependem da parte em que o estímulo é gerado e também podem variar de mulher para mulher, então não se preocupe se o seu não parece, soa ou se sente da mesma forma que o que sua amiga te contou, todos são únicos!

Orgasmo misto

Para muitas mulheres, atingir o clímax é um trabalho em equipe entre o clitóris e a estimulação vaginal durante a penetração. O orgasmo misto, como o próprio nome sugere, é alcançado ao estimular ambas as áreas do nosso corpo ao mesmo tempo, resultando em uma excitação máxima. Se é mais intenso ou explosivo do que um orgasmo individual, isso é algo que terá que descobrir por si mesma!

Orgasmo dos mamilos

Entre os tipos de orgasmos femininos que existem, este é um dos que mais desperta nossa curiosidade, porque, embora não pareça, tanto nossos seios quanto nossos mamilos possuem múltiplas terminações nervosas que fazem com que nossos seios se tornem zonas erógenas com um prazer escondido. Se você ainda não experimentou este orgasmo, pode tentar massagear seus mamilos, acariciá-los com os dedos em movimentos circulares e focar sua energia na satisfação que isso lhe traz. Se for o caso, peça ao seu parceiro para fazer isso por você!

Orgasmo vaginal

Como mencionado por Shakira e Karol G em algumas de suas músicas! Para experimentar um orgasmo vaginal, primeiro você precisa localizar o famoso ponto G. Quando sentir que as pulsações em suas paredes vaginais estão mais rápidas do que o normal, siga essa direção ou comunique isso ao seu parceiro, pois na maioria dos casos, esse tipo de orgasmo feminino é alcançado através da penetração. Não se desanime se não conseguir na primeira tentativa, lembre-se que explorar seu corpo requer tempo, prática e paciência.

Orgasmo do clitóris

Já conversamos sobre as partes da vulva e nela localizamos o clitóris, aquela pequena parte do nosso corpo com infinitas terminações nervosas que tem a única função de nos dar prazer através do estímulo, então, este órgão também pode nos fazer sentir um orgasmo, sem necessariamente haver penetração. É um dos mais comuns entre as mulheres e o mais recomendado se nunca experimentou um.

Orgasmo múltiplo

Um após o outro! O orgasmo múltiplo é a capacidade de experimentar diferentes tipos de orgasmos durante uma única sessão íntima, desde orgasmos clitorianos até a estimulação de uma ou mais zonas erógenas. Embora pareça ser uma das experiências mais prazerosas, a comunicação, o autoconhecimento do corpo e o nível de excitação são fatores-chave para alcançar cada um desses clímax sem prolongar a fase refratária.

Orgasmo anal

Se se sente bem e gosta... viva o orgasmo anal! Lembre-se que este tipo de relação sexual deve ser consensual, respeitando os limites e o conforto tanto seu como o do seu parceiro. Adote práticas de higiene adequadas e usa lubrificante. Quando experimentamos um orgasmo anal, as contrações são protagonistas e também descobrimos a existência do ponto A, aquele lugar escondido entre as paredes do reto que aumenta o prazer pouco a pouco.

Orgasmos ao fazer exercício... É possível?

Sim, sim e mil vezes sim! Este tipo de clímax também é conhecido como coregasmos, abdorgasmos ou orgasmos esportivos, porque, embora pareça incrível, estudos confirmaram que 1 em cada 10 mulheres experimentou uma intensa sensação de prazer ao realizar certos exercícios físicos, especialmente aqueles que trabalham a musculatura do núcleo, abdominais, ao usar a bicicleta ergométrica ou ao levantar pesos.

Praticar algumas rotinas específicas que incluam levantamento de pernas, quadris, fortalecimento do assoalho pélvico, cadeira de capitão, Toes-to-bar no crossfit ou roda abdominal, podem induzir um orgasmo esportivo. Aproveite enquanto puder! Geralmente, esses orgasmos duram menos tempo.

Orgasmos enquanto dorme

Talvez este tipo de orgasmo feminino esteja relacionado com sonhos molhados, nos quais experimentamos uma estimulação que pode ser muito real. Há até casos em que essas experiências noturnas resultam em um clímax, um squirt e muitas sensações prazerosas, seja devido ao sonho que estamos tendo ou porque inconscientemente estamos roçando nossas zonas erógenas com um travesseiro ou lençóis.

Quanto tempo dura um orgasmo?

Na verdade, não há uma resposta única para esta pergunta, já que todas as mulheres experimentam sensações muito diferentes e têm uma percepção muito subjetiva do que pode significar prazer ou orgasmo. O tempo também é muito variável em cada caso e depende da estimulação, excitação e intensidade do clímax ou da relação íntima em geral. De acordo com relatos de várias mulheres, há clímax que podem durar entre 20 e 60 segundos, e outros que se prolongam um pouco mais.

Embora se fale muito sobre os tipos de orgasmos femininos, quer tenha experimentado ou não, não sinta a pressão de tê-los! Se deixe levar pela magia do prazer e desfruta ao máximo das suas relações sexuais, pois cada experiência é única e válida, desde que deixe a sua imaginação voar e o faça de forma responsável.