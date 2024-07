ÓTIMAS indicações de PERFUMES MASCULINOS importados que são tendência em 2024

Acompanhar o mundo da perfumaria pode não ser uma tarefa tão fácil, afinal, milhares de fragrâncias são lançadas com frequência, seja nacional ou internacionalmente.

Mas se você gosta de ficar ligado nas tendências, provavelmente quer saber quais foram o destaque das fragrâncias neste primeiro semestre de 2024, não é mesmo? Por isso, entender a opinião de um especialista pode te ajudar bastante na escolha de um aroma moderno.

Veja a seguir 6 melhores perfumes importados que se destacaram neste 1º semestre, de acordo com o canal do YouTube ‘Homem Cheiroso’.

MYSLF Eau de Parfum - Yves Saint Laurent

Este perfume foi lançado em 2023, contudo só começou a ganhar fama, principalmente no Brasil, em 2024. É apontado por muitos especialistas como um dos melhores lançamentos dos últimos tempos, entrando na lista de fragrâncias importadas obrigatórias em uma coleção.

Em seus acordes possui Bergamota da Calábria e Bergamota nas notas de topo, acompanhadas de Flor de Laranjeira Tunisiana nas notas de coração e Ambrofix™ e Patchouli finalizando com as notas de fundo.

The Most Wanted Parfum - Azzaro

Um perfume doce, quente e noturno, que acompanha as notas de:

A nota de topo é Gengibre. A nota de coração são Amadeiradas e a nota de fundo é Baunilha de Bourbon. Chama atenção pela fixação e projeção.

Legend Arabia - Emper

Para homens que gostam de aromas desafiadores, pois é mais difícil de agradar devido à potência.

Os acordes que estão neste perfume são Açafrão na abertura, Agarwood (Oud) e Rosa no coração Agarwood (Oud), Praliné e Baunilha no fundo.

Gentleman Society Eau de Parfum Extrême - Givenchy

Na lista não poderia faltar aquele perfume mais sério e casual, perfeito para ser utilizado de terno.

As notas de topo são Noz-moscada, Hortelã Picante e Sálvia Esclaréia. As notas de coração são Café, Raíz de Orris, Narciso francês, Vetiver de Madagascar, Vetiver do Haiti e Vetiver e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Sândalo Australiano e Cedro do Himalaia.

Boss Bottled Elixir - Hugo Boss

Seguindo a fama de Boss Bottled, perfume importado que está entre os favoritos do público masculino, a versão Elixir possui um aroma amadeirado e quente. Possui um estilo de perfume de nicho, por isso não é agradável para todos os homens.

Olíbano e Cardamomo abrem as notas do perfume, que acompanha Patchouli e Vetiver no coração e Ládano e Cedro nas notas de fundo.

Legend Blue - Montblanc

Para dias mais quentes, pode ser utilizado como um perfume assinatura.

As notas de topo são Lavanda e Hortelã. As notas de coração são Sândalo e Cedro e as notas de fundo são Ambroxan e Musgo.