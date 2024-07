O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Maturidade

Sua energia pede amadurecimento agora para poder florescer e colher os frutos merecidos dos esforços com tranquilidade. Não se deixe apenas levar pela vida ou pelas influências, comece a tomar suas próprias decisões e buscar uma maior evolução mental, emocional e espiritual. A intuição pode trazer mensagens importantes que devem ser compreendidas com sabedoria.

Capricórnio – Carta do Valor

Depois de muita pressão e dificuldade, como em um passe de mágica, a vida renasce mostrando valores e uma forma muito mais tranquila de observar os sentimentos, acontecimentos e cotidiano. Permita que a beleza e a luz floresçam por meio da conexão com o presente e calma.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

ANÚNCIO

Aquário – Carta da Preguiça

A energia precisa ser alimentada para que a vida tenha movimento, pois ficar no mesmo lugar não o ajudará a aproveitar as oportunidades que se apresentarão em breve. Momento de sair da zona de conforto e preguiça que o mantém isolado. É hora de começar a conhecer gente nova e fazer laços importantes.

Peixes – Carta do Rompimento

Momento em que a vida passa por mudanças e rompimentos importantes que podem ser esperados ou não; de todas as formas, existe uma luz impulsionando esse movimento intenso. As possibilidades aumentam, mas é preciso ter olhar de águia para focar no alvo correto e, com uma ampla visão, poder ir pela melhor presa, caminho ou estratégia.