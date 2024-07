Adeus balayage! As novas mechas que estão fazendo sucesso porque iluminam o seu rosto e são fáceis de manter

Durante muito tempo, as mechas balayage têm liderado a lista de tendências capilares. No entanto, foram destronadas por outros estilos, como o design face framing, uma opção cada vez mais solicitada nos salões de beleza, que destaca os olhos, as bochechas e a área da mandíbula, rejuvenescendo assim o rosto.

O que são as mechas face framing?

As mechas face framing é uma técnica que nos permite brincar com os volumes e iluminações do rosto. Este estilo de coloração pode proporcionar um visual mais natural e suave em comparação com outras técnicas mais intensas. Frequentemente imitam o sol, clareando naturalmente o cabelo ao redor do rosto.

Os especialistas destacam que, com a queda natural do cabelo, são selecionadas mechas de diferentes espessuras e de forma irregular para realçar e iluminar as áreas desejadas do rosto. Podem ser trabalhadas ao ar livre ou com papel alumínio, dependendo da intensidade desejada.

Vantagens

As mechas face framing requerem menos manutenção, pois não é necessário retocar todo o cabelo com frequência, mas é necessário seguir uma série de cuidados para manter o cabelo saudável e brilhante.

De acordo com os especialistas, deve-se usar um shampoo especial para proteger e hidratar a cor. E acima de tudo, evite o calor nessa área, pois, por estar mais descolorida, fica mais sensibilizada.

Mechas que emolduram o rosto em cabelos castanhos e pretos

Os cabelos castanhos e pretos são realmente favorecidos pelas mechas face framing, já que ao ter camadas ou mechas mais claras ao redor do rosto, adicionam dimensão, textura e contraste ao cabelo e, como resultado, obteremos um visual muito estilizado.

Mechas que emolduram o rosto em cabelos loiros

No cabelo loiro, as mechas que emolduram o rosto criam um contraste suave e muito natural. As madeixas loiras tendem a refletir mais a luz, o que pode fazer com que as mechas que emolduram o rosto se destaquem ainda mais e proporcionem uma iluminação adicional à área do rosto.

Neste tipo de cabelo, os tons mais claros misturam-se de forma fácil e harmoniosa, o que facilita a transição entre as mechas que emolduram as áreas estratégicas do rosto e o restante do cabelo.

Mechas cor-de-rosa pálido enquadrando o rosto

As mechas rosa pálido, assim como as loiras, são irresistíveis e uma opção excelente para iluminar nossa aparência. O detalhe de não chegar até a raiz implica que a manutenção seja ainda mais baixa do que o normal. Além disso, essa tonalidade é muito doce e jovial.