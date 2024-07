As revelações deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 27 de julho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

A carta “A Estrela” brilha sobre você, ilumina seu caminho e o enche de esperança. A sorte está do seu lado, então confie na sua intuição e siga em frente com seus projetos.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta “Justiça” no tarot significa que tudo o que você plantou está para ser colhido, prepare-se para reencontrar pessoas do passado que marcaram sua vida, esses encontros vão te trazer felicidade e te ajudar a fechar ciclos.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta “O Julgamento” apareceu no seu tarô e revela um renascimento profissional. Aquele trabalho que você tanto almeja está por chegar.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A carta “Ás de Copas” do horóscopo do tarot anuncia uma melhora na sua situação financeira com o pagamento de uma dívida pendente ou a venda de um imóvel

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta “O Eremita” do tarot convida você a fazer uma introspecção e a tomar decisões importantes para o seu futuro. Ou seja, deixe para trás o que não te serve mais e comece uma nova etapa.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta “A Torre” do horóscopo do tarot anuncia mudanças importantes, é hora de você deixar para trás o que não lhe serve mais e construir um futuro mais sólido.

Com informações do site Publimetro