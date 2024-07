5 cuidados para prevenir o Olho Seco no período do inverno

Julho Turquesa é o mês de conscientização da Síndrome do Olho Seco, doença ocular que tem os casos agravados no período do inverno em razão do clima mais frio, da baixa umidade do ar e do aumento da poluição. Alguns dos sintomas são ardência, lacrimejamento, vermelhidão, secura, sensação de areia nos olhos, sensibilidade à luz e embaçamento visual.

A Dra. Myrna Serapião dos Santos, oftalmologista, especialista em doenças da superfície ocular e córnea e diretora técnica do H.Olhos, hospital de olhos da rede Vision One em São Paulo, recomenda adotar 5 cuidados para prevenir a condição:

ingerir bastante água para auxiliar na lubrificação dos olhos e protegê-los do ressecamento;

evitar permanecer em locais com ar-condicionado, pois o ar fica mais seco e acelera a evaporação da lágrima;

reduzir o tempo diante de telas (notebook, computador, tablet ou celular) para prevenir a fadiga dos olhos e redução da umidade na superfície ocular;

utilizar óculos de proteção em ambientes externos para proteger a visão dos raios solares, do vento e das impurezas do ar;

ligar o umidificador sempre que o clima estiver seco a fim de evitar a secura dos olhos.

A Síndrome do Olho Seco é caracterizada pela lubrificação inadequada da superfície dos olhos, que ficam desprotegidos contra agentes externos, como a poeira. Ocorre uma disfunção do filme lacrimal, produzido pelas glândulas lacrimais, e a quantidade insuficiente de lágrima causa o ressecamento da superfície do olho.

“Ao apresentar sinais de olho seco é fundamental nunca tratar por conta própria e consultar um especialista para investigar a causa do problema e avalie a necessidade de receitar um lubrificante ocular ou colírios anti-inflamatórios e imunomoduladores, para os casos de maior gravidade”, orienta a Dra. Myrna Serapião dos Santos.

A Síndrome do Olho Seco pode ter relação com o envelhecimento, alterações hormonais, com o uso de medicamentos, com lesões oculares ou doenças autoimunes. O tratamento é indicado após a identificação da causa do distúrbio e por se tratar de uma doença crônica, o paciente deverá ter acompanhamento oftalmológico para afastar o risco de lesões na córnea.

“No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas têm o diagnóstico de Síndrome do Olho Seco, sendo essa uma das doenças oculares mais comuns. Tratar corretamente previne o comprometimento da visão e melhora a qualidade de vida do paciente”, complementa a oftalmologista.

Fonte: Target Estratégia em Comunicação