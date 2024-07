5 cores de batom que envelhecem e você deve parar de usar imediatamente

Para uma mulher chegar à idade madura, implica muitos detalhes que devem ser levados em consideração para tentar disfarçar as rugas e parecer com um rosto rejuvenescido.

O corte de cabelo, a tonalidade, o disfarce dos fios grisalhos, a maquiagem que cubra as imperfeições são algumas das coisas feitas para parecer espetacular, mas há um detalhe a ser levado em conta, os lábios.

Entre os piores erros de beleza, encontramos: os batons que envelhecem. Assim como as cores podem ser aliadas para realçar qualquer look de beleza instantaneamente, também podem ser bastante perigosas se não soubermos usá-las corretamente, fazendo com que as marcas de expressão fiquem acentuadas e as olheiras do rosto sejam o primeiro destaque.

Então aqui está a lista das cores que você deve ter cuidado, pois envelhecem o seu rosto:

Castanhos

Para uma pele radiante e jovem, os tons de café e marrom não são a melhor escolha, especialmente quando se trata de batons com acabamento mate, que geralmente têm uma textura grossa e pesada que dá a aparência de desidratação. A única coisa que você vai conseguir são lábios rachados e muito opacos.

Nude extra claro

Os batons nude tornaram-se um clássico, mas é importante aprender a selecioná-los corretamente. A escolha de um tom nude depende do tom da sua pele. Se optar por cores muito claras ou opacas, a sua pele parecerá pálida, envelhecida e triste.

Roxo intenso

Os tons de roxo intenso são dos batons que mais envelhecem e deve ter cuidado ao usá-los. Especialmente os que tendem para um acabamento frio, pois farão com que as linhas de expressão do rosto sejam visíveis e os lábios pareçam menores.

Café escuro

As tonalidades mais escuras, como o marrom e o preto, são muito perigosas. Embora sejam perfeitas para elevar um visual e dar-lhe um toque de elegância, quando se trata de aplicar nos lábios, absorvem a luz do rosto, dando uma aparência de cansaço.

Borgonha ou vinho

As rugas nos lábios ficam mais marcadas quando usamos um batom vinho ou borgonha. Isso sem mencionar que a maioria desses batons costuma ter muita pigmentação, o que pode fazer com que os dentes manchem facilmente.