“Cadê minha bagagem?” - O que fazer caso sua mala seja extraviada

Female staff checking passengers luggage on conveyor belt in airport

O extravio de bagagem é uma das situações mais frustrantes e estressantes que um viajante pode enfrentar. A Coris, referência em assistência e seguro viagem, destaca a importância de estar preparado para esses imprevistos, especialmente durante as férias e grandes eventos como as Olimpíadas, que resultam em um aumento significativo na circulação de pessoas pelos aeroportos.

Segundo um levantamento do Airbnb, o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking de países que mais reservaram noites em Paris e nos arredores para acompanhar os jogos das Olimpíadas. Com o aumento do fluxo de turistas, a probabilidade de extravios de bagagem também cresce. Portanto, é essencial saber como proceder e garantir que tenha suporte adequado.

Caso isso aconteça, o primeiro passo é dirigir-se imediatamente ao balcão de informações ou ao setor de bagagens da companhia aérea para relatar o ocorrido e obter um relatório de irregularidade de bagagem (PIR). Em seguida, entrar em contato com a central de atendimento da seguradora, que precisa disponibilizar um canal de emergência 24 horas e, de preferência, em português. A equipe de atendimento fornecerá orientações detalhadas sobre os procedimentos a serem seguidos.

Um bom seguro viagem oferece cobertura para despesas emergenciais com a compra de itens de primeira necessidade, como roupas e produtos de higiene pessoal, até que a bagagem seja localizada e devolvida. Além disso, monitora o status da bagagem extraviada junto à companhia aérea e mantém o cliente informado sobre o andamento do caso, proporcionando maior tranquilidade e segurança durante a viagem. Caso a bagagem não seja localizada, a seguradora deve oferecer compensação financeira conforme os termos contratados, ajudando a minimizar os prejuízos do cliente.

“A tranquilidade dos nossos clientes durante a viagem é primordial. Nossa equipe está sempre pronta para oferecer o suporte necessário pelo WhatsApp, que é um dos meios mais utilizados pelos brasileiros hoje, e resolver qualquer imprevisto com eficiência e agilidade”, afirma Claudia Brito, Diretora Comercial e Marketing da Coris.

Para mais informações sobre os serviços de seguro viagem e como podem ajudar em situações de emergência, visite www.coris.com.br ou entre em contato com a central de atendimento.

Sobre a Coris

A Coris, empresa com mais de 35 anos de experiência em assistência e seguro viagem, destaca-se como uma das líderes no setor. Com atendimento próprio, exclusivo e de alta qualidade, a empresa garante assistência 24 horas por dia em português aos seus clientes em âmbito global.

Com uma ampla gama de serviços, a empresa oferece opções de seguro para todos os tipos de viagens nacionais e internacionais incluindo viagens de lazer e negócios, cruzeiros, intercâmbios, além de coberturas específicas para pets, gestantes e esportistas amadores e profissionais. A Coris possui o maior número de modalidades esportivas cobertas, consolidando sua posição como a principal no setor. O constante investimento em tecnologia e qualidade é evidenciado pela presença de uma equipe do corpo clínico dos hospitais Israelita Albert Einstein e Sirio Libanes, reforçando o seu compromisso com a excelência na prestação de serviços.

Todos os serviços e pacotes da empresa incluem a cobertura médica para doenças preexistentes, atendendo às diversas necessidades dos clientes e possibilitando que todos os viajantes possam sonhar e usufruir do sonho de viajar. Além disso, a empresa estabelece parcerias estratégicas com renomados atletas e influenciadores, como os campeões mundiais de surf Lucas Chumbo e Bruna Takahashi, reforçando o compromisso da Coris em oferecer soluções completas e confiáveis exatamente quando o viajante mais precisa.

Mais informações: https://coris.com.br