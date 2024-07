Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 28 e 17

A vida é marcada pela lealdade e justiça agora, sejam nas situações que você está envolvida ou com as pessoas; parcerias benéficas e importantes. É preciso ter em mente apenas que nunca se deve baixar a guarda e é preciso se proteger de ameaças.

Capricórnio – Cartas 28 e 22

É preciso buscar o equilíbrio mental e emocional para assim desfrutar das coisas positivas da vida e das pessoas que são suas verdadeiras aliadas. Parcerias importantes chegam e se firmam em seu caminho; confie.

Aquário – Cartas 28 e 31

É momento de ter atenção extra com pessoas que podem abusar da sua confiança e o prejudicar de alguma forma. Mantenha sua atenção especialmente com roubos e traições que possam envolver parceiros ou relacionamentos.

Peixes – Cartas 29 e 24

Mesmo que as coisas pareçam ir bem, é preciso estar atento a dificuldades no caminho. Se você está disposto a mudar, as notícias que chegam podem ser ótimas.