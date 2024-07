O ritual eficaz para limpar sua casa das más energias com apenas um ingrediente

(fotoprokat.od.ua/Imagem de cookie_studio no Freepik - Ilustração)

Entre os elementos que são muito eficazes na hora de fazer a limpeza energética em casa está o sal, ingrediente que não serve apenas no mundo da gastronomia.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, este elemento é muito utilizado para realizar rituais focados em eliminar energias ruins de um espaço.

Fazer um ritual com sal é muito fácil e levará apenas alguns minutos. A primeira forma de utilizá-lo é colocar um punhado deste ingrediente nos cantos da casa e atrás da porta principal, com o objetivo de proteger a nossa casa.

Depois, deve ser varrido de todos os cantos da casa até a porta principal e colocado em um vaso ou espaço com terra, para finalizar o ritual e torná-lo mais eficaz.

Este composto é recomendado por especialistas em limpeza energética para se proteger da magia negra, da inveja, do mau-olhado e das energias negativas que podem estar em casa e que às vezes podem ser sentidas em um ambiente com ar mais pesado.

Além disso, o sal é conhecido por seu papel na história, pois tem sido utilizado em diversas religiões para atrair coisas positivas, e até como moeda.

Ainda de acordo com as informações, por isso, é hoje reconhecido como um elemento que atrai abundância, prosperidade e mantém o lar com um ambiente mais limpo e purificado.

