Os quatro sinais que indicam que você deve terminar esse relacionamento

Muitas vezes, o mais complicado dos relacionamentos não é o processo de conquista ou convivência, mas sim colocar um fim, pois milhões de pessoas são invadidas pelo medo e pela ansiedade, o que dificulta a tomada de uma decisão que traga paz. Algumas pensam que ainda é possível resgatar o romance, mas na realidade recebem sinais diariamente de que não é o caso.

A psicóloga Aranzazú Morales, especialista em separações e criadora do plano "Por y para mí", conversou com os atores Juan Soler e Paulina Mercado, em seu podcast "En pareja 2", sobre os relacionamentos amorosos que estão chegando ao fim, quais são os sinais e quando é o momento "ideal" para acabar com tudo.

Morales afirmou que é preciso se perguntar: "o que me dá mais paz: ficar ou ir embora?" E dar importância a essa dúvida que está surgindo. Ela sustentou que tudo começa a se deteriorar quando cada um segue por caminhos diferentes: um para a direita e outro para a esquerda.

"Quando assumo isso? Quando é hora de decidir se fico ou se vou? (preciso colocar um ponto final nisso) Depois de cerca de seis meses ou um ano (pensando em tomar essa decisão). Depois disso, você não está lutando por mais nada, é apenas aguentar. O que está segurando? A família? O medo de dizer que tudo acabou? O medo de machucar os filhos? O medo de não conseguir lidar sozinha? O medo do que os outros vão dizer? Ou a falta de rede de apoio?", detalhou a especialista em relacionamentos.

Sinais de que você deve terminar esse relacionamento

Aranzazú compartilhou alguns indicadores que estão apontando que é hora de sair de lá e começar uma nova vida, mesmo que isso signifique começar do zero e sem nada.

1. Não há acordos

Se já não há consenso, nem negociação, e você está cansada e entra nesse cansaço de não saber se pedir porque parece que nada acontece, é um dos sinais claros para se retirar.

2. Perde-se o interesse

Ele explicou que se uma das partes sente que não há interesse; que se comunica, mas não acontece nada; que pede e não é ouvida; e que se sente como se estivesse falando com uma parede, então não há muito a ser resgatado da relação.

3. As terapias de casal não têm efeito

Mesmo que esteja indo à terapia, se isso já está te sobrecarregando, porque também não há estímulos ou resposta de felicidade.

4. Não há vontade

Quando nenhuma das partes faz o mínimo esforço para manter o amor, quando nenhum dos dois quer dar, mas também não dá o passo para terminar.

A psicóloga aconselhou a não dizer que não há mais amor, interesse ou que não traz felicidade, pois isso pode despertar feridas de insuficiência, rejeição e abandono na outra pessoa e piorar a situação. O mais “adequado” é cuidar desse momento e dizer: “Eu já terminei esta relação, não quero mais continuar, quero ir embora”. E acrescentou que sempre haverá dor, mas é melhor causar o mínimo de danos possível.