Os modelos de sapatos corretos que você deve usar de acordo com o comprimento do vestido

Se não sabia, os sapatos devem ser combinados de acordo com o comprimento do vestido para fazerem uma combinação perfeita e não prejudicarem visualmente suas proporções corporais. Uma má escolha pode fazer você parecer baixa, com uma figura muito retangular ou aumentar a aparência de sua barriga, em vez de estilizar e equilibrar seus atributos.

De acordo com os especialistas, há outros detalhes que você deve cuidar ao compor o seu visual, além do clima, sua personalidade ou o evento social, como por exemplo, a cor, o tipo de tecido e os acessórios que você vai adicionar, pois tudo isso contribui para uma imagem perfeita.

Os modelos de sapatos corretos que deve usar de acordo com o comprimento do vestido

Assim como recomendado pela Vogue, se o seu vestido for longo, os sapatos corretos são os de salto, pois evitará arrastar a barra da sua peça e ainda estilizar mais o torso e as pernas. É aqui que você pode recorrer a toda a galeria disponível: desde mules, plataformas, sandálias de cunha, scarpins, entre outros.

Se é alta e o seu vestido tem aberturas que mostram pele, os tênis ou sapatos baixos são uma boa alternativa. Se é baixa, é melhor evitá-los.

Por outro lado, se o seu vestido é curto, você tem muito mais margem de ação. Estes combinam praticamente com tudo: desde sandálias baixas, sapatilhas, mocassins, tênis, sapatos de salto e muito mais. Você tem a vantagem de que suas pernas são protagonistas, então tudo lhe cai bem. Na verdade, até botas e botas longas são permitidas.

No entanto, se o seu vestido for midi, ou seja, chegar até a metade da perna, é melhor escolher um calçado que deixe espaço visual para que haja uma separação entre as pernas e o início do peito do pé. Caso contrário, você parecerá mais baixa.

Descarte as botas militares ou longas e prefira sandálias abertas, especialmente saltos como stilettos, principalmente se forem de uma cor semelhante ao seu tom de pele.