Mensagem dos Druidas para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário – Carta O Andarilho

Momento de finais e de inícios em sua vida. É preciso desapegar e olhar para frente, pensando assim no caminho a seguir. Sua liberdade é construída e reafirmada agora, portanto siga seus sonhos e caminhe até o futuro. O passado não será mais a corrente que o ata ao mesmo lugar.

Capricórnio – Carta O Reino de Arawn

Certezas mudam e transformações importantes movimentam a vida que já não será como antes. Tente lidar da melhor forma com os acontecimentos e não busque cair em terrores, conflitos e vinganças. É momento de aceitar as finalizações para poder recomeçar com força novamente.

Aquário – Carta A Ilusão

Atenção extra para não se confundir com aquilo que é mostrado, pois os reflexos podem enganar. É hora de parar de acreditar em ilusões e de buscar a verdade, mesmo que seja preciso mudar sua mente e as convicções que manteve até agora.

ANÚNCIO

Peixes - Carta Cernunnos

As aprendizagens da vida agora mostram suas verdadeiras lições e recompensas, de maneira que muitos conseguem mostrar ainda mais seus atributos ou tomar as iniciativas que farão a diferença. A confiança será o que mais ajudará em seu caminho a partir de agora e a intuição também dará um auxílio. É tempo de extrema fertilidade.