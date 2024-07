A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta A Sacerdotisa

Verdades são descobertas e segredos revelados. Prepare-se para compreender a realidade de algumas questões por meio de sinais, percepções que antes você não podia acessar e até mesmo outras pessoas que chegam com o intuito de abrirem seus olhos. É preciso ter coragem para iniciar essa etapa de entendimento.

Virgem – Carta O Mundo

A vida coloca desafios no caminho, mas é importante usá-los para mostrar sua capacidade, valor e segurança. Lembre-se que isso não significa assumir responsabilidades que não fazem sentido ou que não estão de acordo com sua sabedoria, mas aproveitar as oportunidades de crescimento naquilo que realmente é crucial.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

ANÚNCIO

Libra – Carta O Mundo

A vida coloca desafios no caminho, mas é importante usá-los para mostrar sua capacidade, valor e segurança. Lembre-se que isso não significa assumir responsabilidades que não fazem sentido ou que não estão de acordo com sua sabedoria, mas aproveitar as oportunidades de crescimento naquilo que realmente é crucial.

Escorpião - Carta A Sacerdotisa

Verdades são descobertas e segredos revelados. Prepare-se para compreender a realidade de algumas questões por meio de sinais, percepções que antes você não podia acessar e até mesmo outras pessoas que chegam com o intuito de abrirem seus olhos. É preciso ter coragem para iniciar essa etapa de entendimento.