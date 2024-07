Perfumes femininos fora do radar e que exalam MUITO com apenas uma borrifada

Escolher um perfume potente te ajuda não somente a chamar a atenção por onde você passar, mas também a economizar, já que. com apenas poucas borrifadas, você ficará super cheirosa.

Mas é preciso ficar atento às fragrâncias que possuem essa característica, e para te ajudar nessa escolha, o youtuber Taiguara Almeida listou os perfumes que mais exalam com apenas uma borrifada. Confira as indicações a seguir!

Ilía Laços - Natura

As notas de topo são: Flor de Maçã e Gerânio. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Orquídea, Jasmim Sambac e Violeta. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo, Cashmeran e Vetiver.

Myzar - L’acqua Di Fiori

As notas de topo são: Mimosa, Jasmim e Laranja. As notas de coração são: Tuberosa, Notas Atalcadas, Notas Especiadas e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha e Notas Amadeiradas.

Iris Eau de Parfum - Pierre Bernard

No topo possui notas de frutas vermelhas, groselha preta, mirtilo e framboesa. No coração traz jasmim e violeta e âmbar seco e almíscar finalizam nos acordes de fundo.

Claudia Leitte - Jequiti

As notas de topo são: Passas, Pêssego, Cassis e Bergamota. As notas de coração são: Gengibre, Pimenta Rosa, Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Patchouli, Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Hydros The Girl Água de Cheiro

A nota de topo é Ameixa. A nota de coração é Flor de Laranjeira e a nota de fundo é Patchouli.