O seu parceiro está sendo infiel? Estes aplicativos vão te ajudar a encontrar as respostas que você precisa

Acredita que o seu parceiro está a ser infiel? Certamente, essa intuição está a acabar com a sua paz mental e você quer esclarecer as dúvidas de uma vez por todas. É aí que você recorre a certos métodos para obter provas irrefutáveis de que já não é a única mulher na vida dele. É normal querer espiar e saber o que está nos seus celulares, pois a curiosidade mata você.

Muitas mulheres, e também homens, caíram nessa prática, que acaba minando toda a confiança, tranquilidade e segurança em si mesmas. Mas, é correto fazer isso? Claramente não. Ninguém deveria invadir espaços privados, não importa há quantos anos de relacionamento se está ou se há filhos ou negócios envolvidos.

A psicóloga María Del Valle Rodríguez indicou ao portal Es Mental que "quando se tem o comportamento de verificar o telefone do parceiro, é um indicador de insegurança, medo, baixa autoestima, ciúmes e necessidade de controle". Ser traído é um dos momentos mais dolorosos na vida, mas se houver alguma suspeita, existem formas mais "saudáveis" de abordar a suspeita de deslealdade.

O ideal é dialogar. Sem rodeios, perguntar com assertividade, mas esteja preparada para ouvir qualquer uma das duas respostas, pois ambas são devastadoras, embora uma mais do que a outra. Explicar ao parceiro como se sente e as razões pelas quais suspeita que há uma terceira pessoa.

Caso ele negue, é vital que você não se sinta culpado pelo ocorrido e também entenda que não é responsável por suas ações, nem pode mudá-las. O que você pode decidir é como reagir a elas, aconselham os especialistas da Activital.

Aplicativos para encontrar respostas

A tecnologia chegou para facilitar a vida, embora muitas vezes também possa ser contraproducente. Tudo dependerá de como a usa. Existem muitos aplicativos que são usados para buscar informações que possam descartar ou confirmar uma infidelidade. Estas são dois apps que podem te ajudar.

1. Find-us

É um aplicativo que permite localizar qualquer outro telefone apenas digitando o número, diretamente do seu próprio telefone. "O aplicativo rapidamente mostrará a localização de qualquer telefone através de uma solicitação por SMS, mesmo daqueles que não têm o aplicativo instalado e daqueles que possuem um telefone normal, não um smartphone", assim descreve-se o aplicativo. Além disso, também pode indicar a quem pertence o dispositivo.

2. Encontre meu dispositivo

Para usar este software não é necessário tê-lo instalado, pois basta associar uma conta do Google ao telefone e, em seguida, acessar o site da plataforma para localizá-lo, desde que esteja conectado à Internet.

Lembre-se de que o amor próprio sempre deve prevalecer e se sentir que está sendo traído, existem maneiras melhores de lidar com a situação.