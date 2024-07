O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Cansaço

Momento de dar uma pausa e passar a observar o ambiente que o cerca. Se dedique aos detalhes que o faz feliz e não se coloque no controle para que tudo saia perfeito; isso retira sua energia e é um objetivo impossível de ser alcançado completamente. Descanse e cuide de si.

Capricórnio - Carta da Aventura

Momento de ter olhar de principiante e enxergar as coisas como elas são, se aventurando a passar pelas experiencias como se fosse a primeira vez e atento aos detalhes que antes poderiam passar despercebido. Esteja presente de verdade no aqui e no agora, com disposição para encarar essa jornada de forma única, pois ela é realmente especial.

Aquário – Carta da Receptividade

Passo a passo, momento a momento, abra-se ao mundo para viver experiencias transcendentais, pois elas estão chegando e é para transformar a sua vida. Para muitos, é momento de uma conexão importante com uma nova verdade e com a espiritualidade, o que ajudará bastante a se devolver e crescer. Coloque o olhar de principiante e esteja atento ao caminho que está trilhando.

Peixes – Carta da Paciência

A vida é feita por ciclos e etapas. É necessário esperar para gestar, para criar e colher. Tudo isso pode ser feito de forma divertida se existe criatividade, movimento e paciência. Aproveitar e desfrutar o processo é sobre não pressionar a si mesmo ou os outros e deixar fluir.