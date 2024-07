Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Siga o caminho certo! A prosperidade e o sucesso chegam à sua vida para que você possa seguir em frente e ajudar quem ama.

Touro

Não deixe mais o ressentimento e ódio em seu coração. Cure as feridas e enfrente o passado e seus medos para seguir em frente com sucesso em tudo.

Gêmeos

Não se sinta mais sozinho, pois é apenas uma fase para refletir. Vire a página e continue sem medo que a abundância e o amor chegarão em sua vida.

Câncer

Você tem que deixar o passado para trás e se dar a oportunidade de viver e desfrutar do amor. Alguém entrou em sua vida para agregar e construir um futuro de sucesso.

Leão

Para que o amor chegue até você, as más intenções também se farão presentes no caminho, basta ter firmeza e muita força para seguir em frente e não se enganar com quem não merece.

Virgem

Se você se sentir confuso e oprimido, deixe de lado o orgulho e peça ajuda para poder seguir em frente com sucesso e cumprir todos os seus compromissos.

Libra

Não desanime porque você ainda não alcançou seus objetivos, reflita e mude de atitude e verá como as portas se abrirão para você ao longo do caminho.

Escorpião

Deixe que sua força se desenvolva! A prosperidade e o amor estão em sua vida para ajudá-lo a superar qualquer situação emocional.

Sagitário

Lute pela sua harmonia! Não espere que as coisas lhe sejam dadas, saia e faça acontecer para seguir em frente.

Capricórnio

Tenha generosidade e amor no coração antes de qualquer coisa! A vida deve ser nutrida com pessoas que, sem pedir nada em troca, o ajudam a passar pelos momentos difíceis.

Aquário

O amor estará em seu coração e o sucesso e a abundância virão! Você tem que enfrentar seus medos e encontrar forças para seguir em frente.

Peixes

Os problemas que você enfrenta diariamente são a oportunidade de aprender e entender que sua força de vontade e firmeza devem estar presentes sempre!