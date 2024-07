Você tem mãos pequenas? Aqui estão os designs de unhas que mais te beneficiam

Acredite ou não, os designs de unhas podem fazer uma grande diferença na aparência de suas mãos pequenas, tornando-as mais longas e estilizadas. Uma combinação correta dos tons certos, da forma de limagem e do comprimento ideal faz com que sua manicure tenha um aspecto mais favorecedor.

ANÚNCIO

Na verdade, ter uma tela menor em suas mãos não é um obstáculo para exibir os modelos e estampas em tendência, então não hesite em dar a elas um toque elegante e moderno.

Desenhos de unhas para mãos pequenas

Em tons claros

As cores de unhas claras são as mais favorecedoras para mãos pequenas, pois tendem a alongar visualmente e iluminar de uma maneira feminina e chique. Especialmente se você combiná-las com o formato de amêndoa, garantem no Glamour.

"As unhas em forma de amêndoa são ideais para mãos pequenas. Sua forma alongada e ligeiramente pontiaguda ajuda a criar a ilusão de dedos mais longos e estilizados", afirmou a mesma fonte. O positivo é que está na moda, então você poderá combiná-las com qualquer modelo que gostar.

Com base transparente

Outro design de unhas chique e muito natural que fica bem em mãos pequenas são aqueles feitos aproveitando a base natural das unhas e adicionando um top coat transparente. Você pode aplicar estampas que goste, como flores, estrelas ou corações, mas em uma escala pequena.

Esse é um dado fundamental, pois modelos muito carregados, excessivamente chamativos e coloridos podem fazer suas unhas parecerem ainda menores do que já são. Neste caso, aplica-se o princípio da moda de que menos é mais.

Ombré

Se estiver à procura de um degradê bonito e sutil, o acabamento ombré fica maravilhoso. Este é um esfumaçado de dois cores que alonga as unhas e que pode ser combinado com uma leve limagem ovalada ou com unhas quadradas de bordas arredondadas.