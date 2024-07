Demência senil em cães: reconheça os sinais e cuide do seu melhor amigo peludo

Você já percebeu se o seu cão parece confuso em casa, tem mudanças em seu comportamento ou simplesmente não é o mesmo de antes? Ele pode estar sofrendo de demência senil, também conhecida como disfunção cognitiva canina. Esta doença, semelhante ao Alzheimer em humanos, afeta nossos fiéis amigos à medida que envelhecem.

Com que idade pode aparecer?

De acordo com o portal de saúde veterinária AniCura, a demência senil pode afetar qualquer cão, independentemente da raça ou tamanho. No entanto, a idade em que os sintomas aparecem pode variar. Cães grandes podem apresentar sinais a partir dos 7 anos, enquanto cães pequenos geralmente não costumam experimentar sintomas até depois dos 11 anos.

Cães Foto: Freepik

À medida que os nossos amigos de quatro patas envelhecem, o número de neurotransmissores e neurônios no seu sistema nervoso central diminui significativamente. Esta diminuição afeta as suas funções cognitivas, levando a comportamentos confusos e alterações na sua rotina diária.

Por outro lado, é fundamental estar atento aos seguintes sinais que podem indicar demência senil no seu cão: desorientação, podendo parecer perdido em casa ou no jardim; agir de maneira diferente com pessoas e animais conhecidos; dormir durante o dia e estar ativo à noite; e mostrar menos interesse em brincar.

Como posso ajudar o meu cão?

Mantenha a mente ativa

Exercícios mentais são essenciais para manter as conexões neurais em bom estado. Jogos de inteligência, novos truques e brinquedos podem fazer maravilhas. Também é vital que um veterinário diagnostique e prescreva qualquer tratamento farmacológico. Os medicamentos podem ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do seu amigo peludo.

A demência senil em cães pode ser um desafio, mas com os cuidados adequados, você pode melhorar significativamente a vida do seu animal de estimação. Fique atento aos sinais e não hesite em procurar o conselho do seu veterinário.