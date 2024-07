O que significa um homem se tocar, lamber ou morder os lábios quando te vê?

Existem alguns homens que são indecifráveis, mas isso é o que significa quando ele toca, lambe ou morde os lábios ao te ver, segundo especialistas em linguagem corporal. O amor e o desejo se manifestam de formas semelhantes, então não é surpreendente que a maioria tenha a mesma intenção ao fazer esse gesto em relação a você.

Especialmente, porque certamente deve ser repetitivo ao ponto de você ter notado, o que nos fornece mais informações sobre os sentimentos e desejos que essa pessoa possa ter ao se aproximar de você.

Esses comportamentos são um bom sinal de atração e desejo | Freepik (Freepik)

O que significa um homem tocar os lábios quando te vê?

De acordo com a ciência, um homem não pode evitar tocar os lábios de forma involuntária quando está perto de você, pois é "uma reação fisiológica involuntária à percepção de um estímulo agradável, porque os lábios são uma zona erógena e o toque gera uma sensação prazerosa", apontam da Glamour. Se ele fizer isso várias vezes, pode indicar nervosismo, que ele quer dizer algo e não se atreve ou simplesmente que está atraído por você.

O que significa um homem lamber os lábios?

A ciência também indica que quando uma pessoa se sente atraída por outra, produz mais saliva, por isso, é normal que lamba os lábios ou faça gestos de tensão com o queixo. Pode ser com uma leve pressão no queixo ou com uma breve aparição da língua, um comportamento inconsciente do estresse que sente ao estar perto de você.

Esses gestos podem vir acompanhados de nervosismo, tensão ou excesso de entusiasmo | Freepik (Freepik)

O que significa quando um homem morde os lábios?

Por último, em ‘A mente é maravilhosa’ apontam que morder os lábios “transmite tensão, inquietação ou nervosismo. Também é um sinal de contenção e autocontrole. Nesse sentido, é uma maneira de manter a boca fechada para não dizer algo imprudente ou inadequado”.

“Se o beijo for suave e delicado no lábio inferior, indica atração. Se, pelo contrário, for forte, chegando a marcar os dentes, estamos falando de um estado de nervosismo”, acrescentam.