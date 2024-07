Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário – Cartas 28 e 10

Cuidado com as palavras e com se envolver em situações da vida que afastam boas pessoas do seu caminho. Valorize quem é leal e se preocupar com você, independente das dificuldades.

Capricórnio – Cartas 5 e 35

A vida também tira do caminho o que não deixa a abundância chegar por completo, mas nem sempre as pessoas permitem ou enxergam os benefícios disso. Não é de continuar insistindo no atraso de vida. Permita as mudanças!

Aquário – Cartas 16 e 2

Por mais que seja breve, a oportunidade de ser feliz e se sentir bem sempre deve ser aproveitada. São esses os momentos que ajudam a ter mais leveza e esperança na vida, por isso valorize.

ANÚNCIO

Peixes - Cartas 36 e 8

Quem abre o coração para viver o presente e se abrir a possibilidades, ganha surpresas do destino que podem mudar tudo. Desapegue de certos problemas que já não deveriam mais fazer parte da sua vida e se abra para o novo que quer chegar com muita felicidade.