Cachos com muito volume? Truques para mantê-los sob controle e parecer divina

Cachos com muito volume? Dicas para mantê-los sob controle e parecer divina

Que o nosso cabelo seja liso ou encaracolado dependerá, em grande parte, da queratina, pois é a proteína que lhe confere a forma característica. Quando se unem a outras proteínas em ângulos retos, então, o cabelo será liso; mas se se formarem em diagonal, as fibras de queratina assumem a forma espiral, originando os caracóis.

Por muitos anos, o uso de cabelos cacheados foi estigmatizado, levando as mulheres a alisarem seus fios. No entanto, aos poucos, a aceitação dos cachos está ganhando espaço e é por isso que agora vemos com muito mais frequência mulheres amando seus crespos. Graças a isso, agora é mais fácil encontrar salões de beleza especializados nesse tipo de cabelo.

Tipos de cachos Existem sete tipos de cachos (Imagen de Curly.cl)

Sabia que existem sete tipos de cachos? De acordo com o spa chileno Curly, especializado em cabelos crespos, estes se dividem em três grupos, que, no total, formam sete tipos de cachos. O cabelo ondulado tipo 2 tem ondas em forma de S e são suaves. Está no meio termo entre cachos e liso. Por sua vez, esses podem ser finos e com pouco volume; e também há aqueles que misturam cabelos grossos e finos, cuja onda começa mais próxima da raiz e sofre de frizz.

Agora também existem os cacheados do tipo 3, que "são volumosos e carecem de brilho quanto mais fechado é o cacho", de acordo com os especialistas da Curly. E são justamente esses que muitas vezes nos dão dor de cabeça porque não sabemos como controlá-los.

Tratamento para diminuir o volume do seu cabelo e ter cachos dos sonhos

A falta de definição do cabelo e o frizz são as principais causas para esse tipo de cabelo ter tanto volume, e para diminuí-lo você deve considerar os seguintes aspectos:

1. Umideça bem

Para diminuir o volume, é importante hidratá-lo adequadamente, seja com um creme ou um refrescante de cachos, evitando também shampoos com sulfatos e produtos com silicones, pois eles ressecarão ainda mais os fios.

2. Aplique óleos e séruns

Os de argão, coco ou jojoba devem ser aplicados do meio até as pontas com o cabelo molhado, isso não só reduz o volume, mas também o frizz. O óleo de aloe vera ou babosa é ótimo para cachos, pois ajuda a repará-los e rejuvenescê-los. Além disso, é uma excelente opção para fornecer uma dose adicional de nutrientes aos seus cachos.

3. Penteie no momento certo

O ideal é usar escova e pentes de cerdas grossas e largas. “Uma vez depois do banho, e só! Pentear o cabelo seco aumenta o volume. Por isso, é melhor evitá-lo”, explicou o especialista Gui Cassolari, especialista em cuidados com os cabelos da Natura Brasil.