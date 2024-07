As revelações deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 20 de julho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Comece sendo mais observador(a). Veja, com olhos atentos, quem o(a) rodeia, os respectivos comportamentos e tire suas próprias conclusões. Quem merece ser seu confidente? Ou seja, identifique quem são os amigos, os conhecidos, os colegas de copo e os colegas de trabalho.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Esta semana, o tarot alerta que o seu desafio é cuidar de si mesmo, reconhecer suas capacidades e talentos, com foco principal em sua vida pessoal.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

O tarot alerta: Não se preocupe tanto com o que não pode controlar. Ame a vida, respeite e viva suas emoções, paixões, imprevistos e aventuras.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot pede que você preste atenção aos seus amores—todos os tipos—e às coisas que mais o(a) preocupam. Dedique a elas tempo de qualidade.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot pede que você estruture bem suas bases e use sua inteligência para lidar com as questões e pessoas que surgem no seu cotidiano.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Uma dica pessoal que pode ser muito útil: quando tiver um gasto inesperado que afete seu orçamento, pense: ‘Este dinheiro nunca me faltará!’

