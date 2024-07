Você usaria? Esta é a polêmica sandália dos anos 80/90 que está voltando a ser tendência e foi rotulada de ‘feia’

Ombreiras, cortes retos, alfaiataria, plataformas, mangas bufantes e muito volume, a moda retrô continua sendo a protagonista das tendências, se proclamando como a grande vencedora deste 2024.

Esta é a razão pela qual o mundo da beleza e da moda propõe o uso de roupas e penteados que misturam o estilo dos ídolos das décadas de 60, 80 e 90, dando um toque moderno aos looks das mulheres e permitindo que elas carreguem um pouco da história dessas épocas douradas através de peças icônicas.

Desta vez, os especialistas em moda preveem o uso de um calçado nostálgico que promete trazer as suas queridas memórias de infância para o seu próximo visual, conferindo-lhe alegria, autenticidade e aquele toque diferente que fará com que todos ‘deem uma olhada’ na sua roupa.

Se o que te interessa é o original, o autêntico e você usa a moda como um meio para mostrar ao mundo quem é, então o calçado que estamos prestes a mostrar pode ser uma boa adição ao seu visual, pois têm aquele toque único que te fará voltar à infância.

Sandálias em tendência Pinterest (Pinterest)

As sandálias de gel estão de volta à tendência em 2024

A temporada de sandálias chegou, esta é a razão pela qual as sandálias de rede e as ‘jelly’ se tornaram o calçado que promete destronar os tênis e os famosos mocassins que se tornaram os mais utilizados nos últimos meses.

Desta vez, as ‘sandálias de gel’ estão arrasando e se transformando para criar um dos looks mais autênticos e nostálgicos deste 2024, como previsto pela coleção Pre-Fall 2024 de The Row em Paris, mostrando que este híbrido de sandália e sapatilha feito de material tipo ‘geléia’ ou com efeito ‘gelatinoso’ seria uma das principais tendências do ano.

Sandálias em tendência Pinterest (Pinterest)

Como usar sandálias de gel?

O calçado ‘jelly’ é autêntico por si só, então você deve considerar que sua combinação deve ser feita a partir do uso de roupas que permitam que ele se destaque. Por isso, é mais recomendável usá-lo em looks completos, para não sobrecarregar o visual e conseguir um conjunto divertido sem perder a harmonia.

Embora as sandálias gelatinosas mais populares sejam do tipo caranguejo, seu estilo tem se diversificado, resultando em outros tipos de calçados como plataformas, sapatilhas, sandálias rasteiras e até mesmo mocassins, cada um prometendo se adaptar às suas necessidades e ao seu estilo, criando um visual que certamente chamará a atenção e será o destaque.

Se o que você quer é dar uma virada diferente e autêntica ao seu visual, então adicione umas sandálias ‘jelly’ e reviva as lembranças da sua infância.