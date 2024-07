Unhas nude que as mulheres sofisticadas usam: 3 designs elegantes e versáteis

Se você quiser parecer uma milionária, então é melhor saber quais são as unhas nude que as mulheres de classe alta usam.

ANÚNCIO

As mãos são uma parte muito importante do nosso visual, pois transmitem muitas informações sobre nosso estilo, idade, hábitos e cuidados pessoais, por isso não pode negligenciá-las se quiser parecer muito elegante.

Clique aqui para receber notícias sobre Beleza, Moda e Saúde pelo WhatsApp

Unhas nude usadas pelas mulheres sofisticadas

Com glitter

Não, o brilho não é de forma alguma pouco sofisticado, comum ou ordinário se você souber como usá-lo. Toques de glitter são sempre uma ótima ideia quando queremos que nossas mãos se destaquem no visual. Essas opções podem sempre se destacar e se tornar o centro das atenções.

Você apenas precisa ter cuidado ao usar tonalidades que estejam em sintonia com o tom nude que escolheu, como por exemplo, o dourado, que é sempre ideal.

Unhas de redemoinho

Entre as unhas nude usadas pelas mulheres de classe alta, temos as swirl nails, ou twirl nails, que são designs com uma base neutra e linhas onduladas muito simples, as quais proporcionarão um estilo muito sofisticado que se adapta a qualquer visual.

Você até pode fazê-las em casa, adicionando uma base de esmalte nude e, com um pincel fino, desenhe umas linhas com esmalte branco em cada unha sem uma ordem específica e depois sele com brilho.

ANÚNCIO

Com papel alumínio dourado

Aplique uma base nude e coloque papel metálico dourado nas pontas, que pode ser personalizado da maneira que desejarmos. As unhas nude usadas pelas mulheres de alta classe se destacam com esse elemento decorativo, que também é selado em poucos minutos.

Por isso, você pode usar um bonito e delicado design de unhas com base nude, com foil nas pontas no tom de sua preferência e terá uma manicure original, que também é uma maneira bonita de reinventar as francesinhas clássicas.