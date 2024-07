Perfumes femininos nacionais MELHORES que IMPORTADOS

Esqueça a ideia de que todo perfume importado é melhor que um perfume nacional. Claro que, dependendo da qualidade da fragrância, ela será superior sim a um aroma feito no Brasil. Contudo, a lista a seguir, elaborada por Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, prova que existem fragrâncias nacionais iguais ou superiores no quesito qualidade em relação aos gringos, que costumam ser mais caros. Confira!

Desobediente - Quem Disse, Berenice?

As notas de topo são Pera, Pimenta Preta, Mandarina, Bergamota e Violeta. As notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Jasmim Sambac, Pêssego, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli, Caramelo, Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Biografia Assinatura - Natura

As notas de topo são Amêndoa, Mandarina e Pera. As notas de coração são Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa e as notas de fundo são Priprioca, Âmbar, Almíscar e Patchouli.

214 Peônia & Apricot - O Boticário

As notas de topo são Damasco, Flor de Maçã, Bergamota, Pomelo e Mandarina. As notas de coração são Peônia, Pêssego Branco, Íris e Lichia e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli e Sândalo.

Eudora Royal

As notas de topo são Pera Verde, Toranja, Bergamota, Laranja e Maçã. As notas de coração são Ylang Ylang, Jasmim, Peônia, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale, Pimenta e Davana e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha, Orquídea Diamante Negro, Musgo, Cashmeran e Almíscar.

Pur Blanca Gardênia - Avon

A nota de topo é Tangerina. A nota de coração é Gardênia e a nota de fundo é Almíscar.

*Os acordes presentes no artigo foram retirados do site ‘Fragrantica’.