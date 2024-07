Horóscopo de hoje para tomar decisões e atrair harmonia para sua vida nesta quarta-feira, 17 de julho

Áries

Tenha um pouco mais de paciência, nem tudo pode ser tão rápido como você deseja. Tenha cuidado com um pagamento que você vai fazer, às vezes é melhor adiá-lo para pensar melhor. No amor, você está muito tensa e precisa urgentemente descansar e procurar uma atividade que ajude com seu humor.

Touro

Há uma boa oportunidade, mas leia muito bem o que vai assinar para que não haja dúvidas, pois será um bom projeto. Dedique um tempo para melhorar o seu ambiente e você se sentirá muito melhor nele. No amor, aproveite o carinho, a confiança e o respeito que essa pessoa especial que entrou em sua vida lhe oferece.

Gêmeos

Você tem a confiança para acalmar as águas em qualquer lugar onde te coloquem, então exerça a liderança que você tem naturalmente e verá como a sua energia muda. No amor, a rotina não te permite ver mais longe. Você deve sair, se divertir, conhecer pessoas, porque trancada e só trabalhando não vai encontrar nada.

Câncer

As coisas não estão indo bem nos negócios e você precisa acelerar algumas decisões que não são do agrado de muitos. Tente economizar para uma viagem que você quer fazer. No amor, os ciúmes do seu parceiro estão te deixando muito chateada. Você precisa se sentar e conversar com ele, porque se continuar assim, estão indo direto para a separação.

Leão

Vêm mudanças que inicialmente não serão bem recebidas, mas com o tempo tudo vai melhorar e você verá que o sacrifício valerá a pena. Não permita que outros tomem decisões que são de sua responsabilidade. No amor, pare de se preocupar com o que os outros pensam sobre seu relacionamento amoroso. É a pessoa que você quer ao seu lado, que te faz feliz e você não deve explicações a ninguém.

Virgem

Mostre do que você é feita, você tem a capacidade de levar a cabo qualquer empreendimento. A sua inteligência e intuição são as melhores armas. Não desanime se outros falam mal. Confie em si mesma. No amor, não permita que outros se intrometam na sua vida sentimental, você decide o que quer fazer e com quem quer estar.

Libra

Você precisa começar a delegar responsabilidades para poder dar início aos seus projetos. Isso não significa que está abandonando, pelo contrário, você vai diversificar e obter melhores ganhos. No amor, deixe a pressão que você coloca em seu parceiro para fazer as coisas no seu ritmo. Você deve ser mais paciente e entender que em um relacionamento às vezes é preciso ceder.

Escorpião

As mudanças que causaram alvoroço meses atrás fortaleceram todos os envolvidos, a ponto de alcançarem as metas propostas. No amor, você está sedutora e avassaladora, aproveite esse momento para se arriscar com a pessoa que você quer sair há algum tempo.

Sagitário

Você não deve se preocupar com os assuntos que não conseguiu resolver, tenha paciência que as coisas vão melhorar. Se te sentires sobrecarregada pelas contrariedades, tire um tempo, reflita e continue. No amor, um amigo que não via há muito tempo irá aparecer de forma surpreendente.

Capricórnio

Um amigo entrará em contato com você para oferecer uma mudança de emprego que você deve ouvir atentamente. Isso pode significar uma melhoria e crescimento profissional que você estava esperando há muito tempo. No amor, você terá o apoio de sua família e de seu parceiro para essa mudança profissional que significará menos tempo para eles.

Aquário

Você deve ter em conta os conselhos para lidar com as cargas que surgem ao gerir vários negócios ao mesmo tempo. Foi o que você pediu e deve seguir em frente. Não desista agora que está a meio do caminho. No amor, alguém surgirá na sua vida para te ajudar e essa amizade pode se tornar algo mais significativo e com futuro.

Peixes

Não deixe que os rumores e críticas prejudiquem o trabalho que você vem fazendo com sua equipe. Vire a página e continue, suas estratégias estão indo muito bem. No amor, pare de ser arrogante, impositiva e ciumenta com seu parceiro. Isso cansa e você pode chegar ao extremo de terminar um relacionamento por coisas que podem mudar.