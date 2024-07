Conheça a linha “Os Preferidos” com os esmaltes mais pedidos pelas brasileiras

A Sumirê, umas das maiores redes de cosméticos do Brasil, acaba de disponibilizar em suas prateleiras a coleção Os Preferidos, nova linha de esmaltes da Muah, marca própria da rede. A coleção reúne e celebra as tonalidades mais amadas e procuradas pelas consumidoras de todo o país.

Com ampla gama de cores, desde os mais clássicos e atemporais tons de preto, branco e até os mais vibrantes, como azul, roxo e o famoso cherry red, a linha Os Preferidos, apresenta uma seleção feita cuidadosamente para atender aos desejos de qualquer beauty lover. Serão 8 opções oferecidas, e entre elas estão: Beterraba, Caneta Azul, Preto, Gelado, Cherry Bomb, Petra, Pitaya e Roselita. Pensando na saúde das unhas para além da estética, os esmaltes são livres de tolueno, formaldeído (formol), DBP (dibutiftalato), resina de formaldeído, cânfora, Parabenos, petrolatos e silicones insolúveis.

“A Sumirê é conhecida pelo seu compromisso em oferecer produtos de qualidade, com bom custo benefício, acompanhando as principais tendências do mercado e que atendam às necessidades das consumidoras, e o lançamento da linha Os Preferidos é mais um movimento da nossa marca para reforçar esse nosso posicionamento, reunindo as cores mais procuradas em uma única e exclusiva coleção”, afirma Renata Minami, diretora-executiva da Sumirê.

Todos os esmaltes da nova linha fazem parte da Muah!, marca própria da Sumirê que abrange também maquiagem e produtos de cuidados femininos. Além disso, a perfumaria detém outras três marcas, incluindo a Minná, que oferece acessórios para cuidados pessoais, a Meráki, especializada em produtos para cuidados capilares, e a Kodomo, voltada para produtos infantis. As marcas foram criadas com base no desejo da empresa de compreender cada aspecto do mercado, desde a cadeia de produção até às demandas do público consumidor, garantindo sempre a excelência na matéria-prima e nos produtos finais, com o melhor custo-benefício.

Os esmaltes da linha Os Preferidos estarão disponíveis para compra no valor de R$ 5,50 e poderão ser encontrados nas unidades Sumirê em São Paulo, assim como no e-commerce da perfumaria.

Sobre a marca:

Fundada em 1984, a Sumirê se tornou uma das maiores redes de cosméticos no Brasil. A perfumaria mantém o pilar familiar na liderança e administração das lojas, que atualmente conta com 74 unidades, 4 marcas próprias e comercializa mais de 50 marcas nas categorias de esmaltes, higiene pessoal, maquiagem e cuidados para os cabelos, tornando-se referência no segmento. Completando 40 anos em 2024, a Sumirê mantém o compromisso contínuo de oferecer produtos acessíveis e de alta qualidade para os seus consumidores, seguindo as tendências de beleza do varejo.

Encontre uma loja física: https://www.perfumariasumire.com.br/nossas-lojas

Mais informações à imprensa:

Evva comunicação | www.evvacomunicacao.com