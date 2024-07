A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta O Louco

Seja mais responsável por aquilo que semeia e colhe. Está faltando administração e poder de decidir em sua vida, pois essa bagunça o deixa estancado e com chances de perder oportunidades importantes.

Virgem – Carta O Juízo

Aquilo que não realizado com boas intenções e que fez o mal de alguma forma será descoberto. As pessoas ao redor podem ficar ainda mais inflamadas e revoltadas com a verdade. O que foi antes vantagem de um, se tornará um problema. Prepare a mente e o emocional.

Libra – Carta a Imperatriz

Capacidade de levar relacionamentos e projetos, principalmente no nível profissional, com excelência. No entanto, é importante ter cuidado com dificuldades de entrar em acordos validando as vontades do outro e excesso de pensamentos que causam maus entendidos.

Escorpião – Carta A Justiça

É momento de ter mais leveza e ponderar as decisões a partir disso. Uma rigidez e inflexibilidade chegará apenas para complicar tudo, o fazendo tomar decisões erradas e se enganar ao interpretar palavras ou ações das outras pessoas.