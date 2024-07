Melhor que o clássico? O corte de cabelo bob ‘sharp’ está fazendo sucesso e promete um visual rejuvenescedor

As unhas francesas são o básico da manicure, no mundo da moda são os jeans, mas e nas tendências de beleza? Trata-se nada mais nada menos do corte bob, que há anos atrás se posicionou como o preferido e mais recomendado por especialistas para rejuvenescer as mulheres.

Embora o corte bob seja o clássico que promete elegância e sofisticação, assim como as unhas francesas e os jeans, ele tem se transformado para se adaptar às tendências do momento e agradar a todas as mulheres, foi assim que diversos tipos surgiram, como encaracolado, desconexo, ondulado e agora reto, em que cada um fará o seu rosto brilhar e você parecer mais jovem.

O clássico bob se tornou um dos mais usados pelas mulheres maduras e o mais recomendado por Carolina Herrera, que afirma que cabelos compridos não podem ser usados após os 40 anos a menos que você queira perder a elegância, motivo pelo qual cortes como esse e o pixie são os favoritos da famosa designer de moda venezuelana.

"Apenas as mulheres sem classe mantêm o cabelo comprido a partir dos 40", mencionou Carolina Herrera ao Daily Mail, enfurecendo as redes sociais. No entanto, esta é a razão pela qual hoje em dia esses estilos de cabelo curto se tornaram os mais populares e solicitados pelas mulheres nos salões de beleza.

Corte sharp bob

O que é o sharp bob?

Na verdade, o sharp bob não se trata de um tipo de corte de cabelo, mas sim de uma forma de estilizar o clássico corte bob que, há anos, começou a ser visto em passarelas e até mesmo no MET Gala, com celebridades como a modelo de 50 anos, Amber Valletta, ou a atriz de Bohemian Rhapsody, Lucy Boynton, de 30 anos, mostrando que é perfeito para qualquer idade.

As tendências deste ano apontam para o vintage, o clássico, a inspiração retrô, onde peças das décadas de 60 em diante foram incorporadas nos looks, sendo assim, o 'sharp bob' se torna um dos mais populares graças à sua natureza que se destaca por um corte de cabelo reto que é penteado em uma leve curva polida com as pontas viradas para dentro, enquadrando o rosto de forma elegante.

Este penteado inspirado nas mulheres dos anos 70, possui esse toque doce e chique que você estava procurando e que deveria experimentar pelo menos uma vez, além de ser um dos aprovados por Carolina Herrera, a única coisa que você deve ter em mente é usar uma escova redonda para obter esse efeito.

